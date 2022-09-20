Откроется путь на Сватово. Арестович допустил окружение группировки россиян в Лимане 20 сентября, 03:36 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ)

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что уже в ближайшее время ВСУ могут окружить группировку вражеских войск в Лимане Донецкой области.

Арестович сообщил, что у украинской армии уже есть два плацдарма на левом берегу реки Оскол. Также украинские защитники и защитницы освободили несколько населённых пунктов по направлению к Лиману.

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«Продвижение идет и на левый берег, продвижение идет и в сторону Лимана. Такими темпами в течение короткого времени Лиман может влететь в окружение или будет взят, а дальше открывается оперативный простор до Сватово», — заявил Арестович.

После почти полного захвата Луганской области армия РФ ежедневно обстреливает населенные пункты Донецкой области из всех видов вооружения, также наносятся ракетные удары. В регионе объявлена обязательная эвакуация.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что стране-агрессору РФ не удалось захватить всю Донецкую область до конца августа, как того требовали в Кремле.



С начала сентября ВСУ проводят контрнаступление в Донецкой области, удалось освободить ряд населенных пунктов.

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