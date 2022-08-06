Арестович заявил, что Украина не причастна к повреждению корабля Василий Быков
Корабль Василий Быков в бухте оккупированного Севастополя (Фото:Крым Реалии)
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская армия не причастна к повреждению российского корабля Василий Быков.
Арестович допустил, что копоть на борту корабля может быть результатом работы двигателей.
«Таких данных нет. Было два эпизода. Первый, что якобы дым на горизонте, и второй, что закопченный корабль пришел в бухту. Если бы мы потопили, мы бы сразу заявили, что нам стесняться», — заявил Арестович.
В пятницу, 5 августа, в Севастопольскую бухту зашел патрульный корабль проекта 22160 типа Василий Быков Черноморского флота России.
Правый борт корабля в районе кормы обгорел. На корме размещена армейская пусковая установка зеленого цвета.
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