Арестович заявил, что Украина не причастна к повреждению корабля Василий Быков

6 августа, 03:14
Корабль Василий Быков в бухте оккупированного Севастополя (Фото:Крым Реалии)

Корабль Василий Быков в бухте оккупированного Севастополя (Фото:Крым Реалии)

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская армия не причастна к повреждению российского корабля Василий Быков.

Арестович допустил, что копоть на борту корабля может быть результатом работы двигателей.

«Таких данных нет. Было два эпизода. Первый, что якобы дым на горизонте, и второй, что закопченный корабль пришел в бухту. Если бы мы потопили, мы бы сразу заявили, что нам стесняться», — заявил Арестович.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=F0SFg9E7NEk&list=TLPQMDUwODIwMjJ1w8rPp2Xr8Q&index=2
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В пятницу, 5 августа, в Севастопольскую бухту зашел патрульный корабль проекта 22160 типа Василий Быков Черноморского флота России.

Правый борт корабля в районе кормы обгорел. На корме размещена армейская пусковая установка зеленого цвета.

https://www.youtube.com/watch?v=vMEPF-a7hFo
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Черноморский флот РФ Война в Украине Алексей Арестович Война России против Украины

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