Нужно быть готовыми. У российских оккупантов есть большой запас ракет, они будут бить по нам до конца войны — Арестович 15 марта, 13:10 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты бьют по Киеву (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что у российских оккупантов еще есть мощный запас ракет, поэтому надо быть готовыми, что они будут бить по городам.

«Очень мощный запас ракет у них остается. Они будут бить до конца конфликта, и это может увеличиваться. К этому нужно быть готовыми. Еще по городам будут бить, по Киеву. Когда не удается на суше и в воздухе, будут пытаться ракетные удары устраивать», — сказал он в ходе телемарафона.

По его словам, Россия ввела на территорию Украины 90% своего военного потенциала, треть из которого уже обезврежена.

«Есть определенные резервы, до десяти батальонно-тактических групп. Но на таком размахе боевых действий можно не волноваться вообще. Новых взять негде», — сказал он.

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