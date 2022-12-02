Арестович заявил, что РФ уже не сможет захватить Бахмут и Донецкую область

2 декабря, 04:47
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Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам вблизи Бахмута (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам вблизи Бахмута (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты уже не смогут захватить Бахмут и Донецкую область.

Арестович подчеркнул, что под Бахмутом россияне пытаются выполнить политическую задачу и не жалеют людей. Оккупанты хотели захватить Бахмут во время освобождения Херсона.

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"На этом участке они пытаются выполнить политическую цель и захватить Донецкую область. Однако это нереально. Они не смогут оккупировать даже Бахмут и Авдеевку. Но они очень стараются. Они хотели оккупировать эти города, пока наши силы освобождали Херсон, но не успели. Те горы трупов, которые они выкладывали - это была гонка на скорость. А о взятии Донецкой области - это нереально. Россия не может решить вопрос по захвату Донецкой области. Они потеряли инициативу. Они трое суток спорят, взяли ли они Курдюмовку. И это смешно, потому что они уже несколько дней спорят: взяли они или нет поселок. Это свидетельствует о том, что Россия не может выполнить задачи, которые они ставили перед собой", - заявил Арестович.

https://www.youtube.com/watch?v=LzdVerl4avM
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Война в Украине Бахмут Алексей Арестович Война России против Украины

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