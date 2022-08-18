Арестович заявил, что на переговорах в марте россияне готовы были к возврату на границы 23 февраля

18 августа, 04:15
Алексей Арестович (Фото:Кадр из видео канала ЖВЛ/YouTube)

Алексей Арестович (Фото:Кадр из видео канала ЖВЛ/YouTube)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что во время переговоров в марте РФ готова была к возврату на границы 23 февраля.

«Они об этом говорили, как минимум. Мы не просили эти переговоры. А они просили. Еще в марте. Сейчас мы их тем более не просим, а они просят, и очень сильно. Я сужу по косвенным данным. Есть такой принцип» разведка на себя". Из этого можно очень многое установить. И вот я узнал, что они были готовы отводить войска", — заявил Арестович.

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https://www.youtube.com/watch?v=zykEqPFi8V0&list=TLPQMTcwODIwMjL3izU2tZvUQw&index=5
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в переговорах с РФ нет посредников, потому что их проведение, в принципе, невозможно.

«Мы годами хотели переговоров, зная, что в любой момент может произойти полномасштабное вторжение и что мы не можем жить постоянно с тем, что будет полномасштабная война. Мы понимали, кто наш сосед и что в целом происходит, но Россия выбрала этот путь, путь разрушения всего живого, что есть в Украине. Ей не нужен был никакой посредник», — заявил президент.

https://www.youtube.com/watch?v=1c-6e-tgE-M
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Переговоры Переговоры с Россией Война в Украине Алексей Арестович Война России против Украины

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