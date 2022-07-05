Лисичанск стал последним «успехом» российских войск — Арестович

5 июля, 06:28
Разрушения в Лисичанске (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушения в Лисичанске (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что захват Лисичанска Луганской области станет последним «успехом» для российской армии.

Он напомнил, что российские оккупанты пытались захватить Лисичанск и Северодонецк более 90 дней.

«Наступление в Луганской области — это последний успех российской армии в Украине. Имеется в виду большой успех. Село какое-то могут взять. Я просто знаю, что творится в войсках России. Лисичанск, Северодонецк и Рубежное — это города средней величины. Они их брали 90 суток с большим количеством военных, потеряли большое количество людей. Мы из Лисичанска просто отступили. В Северодонецке они еще полтора суток воевали с пустым городом, в Лисичанске тоже самое было двое суток. Где они возьмут оперативные резервы для того, что взять еще один город? Хотят взять Славянск и Краматорск?», — заявил Арестович.

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3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Луганская область Лисичанск Война в Украине Алексей Арестович Война России против Украины

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