Контрнаступление Украины начнется раньше, чем ожидалось — Арестович 16 февраля, 06:27 Украинские военные (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что контрнаступление украинской армии начнется раньше, чем ожидают.

«Все очень часто говорят о контрнаступлении весной. Очевидно, что оно произойдет, но гораздо раньше. Я ничего не знаю о сроках наступления, но очень многое сейчас об этом говорят. А где и когда произойдет контрнаступление — решит Генштаб», — заявил Арестович.

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Он также отметил, что страны Запада уже не сомневаются, что впоследствии Украина станет членом НАТО.

«Лично поздравляю Владимира Владимировича и его окружение с этим. Они начинали войну, чтобы Украина никогда не вступила в Альянс, но получили все наоборот», — заявил Арестович.

5 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники в ВСУ сообщила, что масштабное наступление российских оккупантов начнется в ближайшие 10 дней, пока Украина не получила новые поставки оружия. Там заявили, что Киев «получил очень надежные разведданные о намерениях» России его начать.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что при возможном новом наступлении России в феврале оккупанты не будут пытаться захватить одновременно всю территорию Украины, а будут вести концентрированные бои на конкретных направлениях.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.