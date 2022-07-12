Нельзя допустить «референдумы». В ОП сообщили о наступлении на юге, жителей призывают выезжать

12 июля, 01:21
Украинская армия уничтожает российских оккупантов на южном направлении (Фото:Operational Command South/Facebook)

Украинская армия уничтожает российских оккупантов на южном направлении (Фото:Operational Command South/Facebook)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что деоккупацию юга Украины необходимо провести до проведения фейковых «референдумов».

«Гораздо проще сорвать референдум, чем потом иметь дело с последствиями пусть и фейкового, но референдума. Ждите, всё близко», — заявил Арестович.

Он отметил, что «можно сразу прощаться навсегда» с любым российским оккупантом, которого направляют в Херсон.

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https://www.youtube.com/watch?v=0VxCtHO2DVU&list=TLPQMTEwNzIwMjJZ1-M7s4NICw&index=4
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В свою очередь в комментарии Радио Свобода исполняющая обязанности мэра Херсона Галина Луговая вновь призвала жителей города и области по возможности выезжать.

«Выезжать надо, потому что мы развяжем руки нашим военным, чтобы они могли свободнее передвигаться по городу. Я понимаю, что наши ребята молодцы и могут выполнять определенную ювелирную работу. Но если мы дадим определенную возможность тем, что нас, херсонцев, будет меньше в городе. Это безопасность людей. И как бы ребята ювелирно не пытались выполнить свое дело — освободить Херсон от орков — конечно, определенные разрушения будут, определенные вспышки огня будут. Должны заботиться о безопасности людей. Было бы очень хорошо, если бы люди, у кого есть такая возможность, покинули территорию нашего города, нашей Херсонщины», — сообщила Луговая.

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10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге страны.

https://www.youtube.com/watch?v=rpQ4Au0P0GM
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Запорожская область Херсон Херсонская область Война в Украине Псевдореферендум Алексей Арестович Война России против Украины

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