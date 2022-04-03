Арестович заявил, что ему присвоили звание подполковника
Алексей Арестович (Фото:www.president.gov.ua)
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ему присвоили звание подполковника.
На своей странице в Telegram Арестович продемонстрировал фото части документа, в котором указывается:
«Арестович Алексей […] звание подполковника».
«Стоило на несколько дней отлучиться», — прокомментировал советник главы ОПУ.
Как сообщается в открытых источниках, ранее Арестович имел звание майора.
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