Арестович заявил, что ему присвоили звание подполковника

3 апреля, 11:47
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Алексей Арестович (Фото:www.president.gov.ua)

Алексей Арестович (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ему присвоили звание подполковника.

На своей странице в Telegram Арестович продемонстрировал фото части документа, в котором указывается:

«Арестович Алексей […] звание подполковника».

«Стоило на несколько дней отлучиться», — прокомментировал советник главы ОПУ.

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Как сообщается в открытых источниках, ранее Арестович имел звание майора.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Подполковник Алексей Арестович Война России против Украины

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