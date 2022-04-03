Арестович заявил, что ему присвоили звание подполковника 3 апреля, 11:47 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ему присвоили звание подполковника.

На своей странице в Telegram Арестович продемонстрировал фото части документа, в котором указывается:

«Арестович Алексей […] звание подполковника».

«Стоило на несколько дней отлучиться», — прокомментировал советник главы ОПУ.

Видео дня

Как сообщается в открытых источниках, ранее Арестович имел звание майора.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.