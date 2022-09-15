«На правом берегу нарастает кризис». Арестович заявил, что россияне ударили по дамбе в попытках сорвать наступление в Херсонской области 15 сентября, 01:24 Подтопления в Кривом Роге после удара РФ по дамбе (Фото:Типичный Кривой Рог/Telegram)

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ударом по дамбе в Кривом Роге РФ хотела не только повредить инфраструктуру, но и замедлить наступление ВСУ в Херсонской области.

Он отметил, что действия российских военных говорит о кризисе группировки на правом берегу Днепра в районе Херсона.

«Они сегодня влупили по плотине в Кривом Рогу ожидая, что по Ингульцу пойдет волна и смоет наши понтоны, наши переправы, которые наши войска используют для того, чтобы действовать на этом театре. Это признак, что там постепенно нарастает кризис на правом берегу», — заявил Арестович.

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Вечером 14 сентября Россия нанесла серию ракетных ударов по Кривому Рогу. Оккупанты ударили семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации и попали в гидротехническое сооружение. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Глава Криворожской военно-гражданской администрации Александр Вилкул призвал жителей ряда улиц в Ингулецком и Центрально-Городском районах эвакуироваться перед угрозой подтопления.

В Херсонском областном центре по гидрометеорологии сообщили, что уровень воды в Ингульце стремительно повышается и приближается к историческому максимуму, угрожая подтоплением населенным пунктам в районе Кривого Рога и северных районов Херсонской области.



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