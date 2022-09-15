«На правом берегу нарастает кризис». Арестович заявил, что россияне ударили по дамбе в попытках сорвать наступление в Херсонской области

15 сентября, 01:24
Поделиться:
Подтопления в Кривом Роге после удара РФ по дамбе (Фото:Типичный Кривой Рог/Telegram)

Подтопления в Кривом Роге после удара РФ по дамбе (Фото:Типичный Кривой Рог/Telegram)

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ударом по дамбе в Кривом Роге РФ хотела не только повредить инфраструктуру, но и замедлить наступление ВСУ в Херсонской области.

Он отметил, что действия российских военных говорит о кризисе группировки на правом берегу Днепра в районе Херсона.

«Они сегодня влупили по плотине в Кривом Рогу ожидая, что по Ингульцу пойдет волна и смоет наши понтоны, наши переправы, которые наши войска используют для того, чтобы действовать на этом театре. Это признак, что там постепенно нарастает кризис на правом берегу», — заявил Арестович.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=87T-GynRUdU&list=TLPQMTQwOTIwMjKxj-OWsvGLEA&index=5
Читайте также:

Последствия ракетной атаки российских оккупантов на Кривой Рог, 14 сентября (Фото:Володимир Зеленський / Facebook) «Попытка затопить город». Зеленский показал последствия массированной ракетной атаки РФ на Кривой Рог

Вечером 14 сентября Россия нанесла серию ракетных ударов по Кривому Рогу. Оккупанты ударили семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации и попали в гидротехническое сооружение. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Глава Криворожской военно-гражданской администрации Александр Вилкул призвал жителей ряда улиц в Ингулецком и Центрально-Городском районах эвакуироваться перед угрозой подтопления.

В Херсонском областном центре по гидрометеорологии сообщили, что уровень воды в Ингульце стремительно повышается и приближается к историческому максимуму, угрожая подтоплением населенным пунктам в районе Кривого Рога и северных районов Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=4hcZREOL7Vw
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Днепропетровская область Кривой Рог Херсонская область Война в Украине Алексей Арестович Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X