Потребуется четыре месяца. Кремль может собрать еще 40 батальонно-тактических групп — Арестович 14 июня, 03:57 Цей матеріал також доступний українською Российские военные на Донбассе (Фото:REUTERS/Alexander ErmochenkoСо)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что за четыре месяца российская армия может собрать еще порядка 40 батальонно-тактических групп.

Арестович отметил, что такие события не повлияют критически на ход событий войны.

«Россия через 4 месяца еще может собрать 40 батальонно-тактических групп. Об этих планах говорило ГУР. С одной стороны — это страшно много. С другой стороны — в Украине их сейчас 103. Они угрожают собирать по 10 батальонно-тактических групп по месяц. Но реально они могут собирать пять. Они будут неполноценными. Но они их сюда будут бросать, создавая возможность локального преимущества на одном-двух участках фронта. Если бы нам дали оружие и боеприпасы мы бы эту проблему решили», — заявил Арестович.

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Ранее Арестович заявил, что с начала полномасштабной войны с РФ Украина потеряла около 10 тысяч военных.

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