«Интересные очертания». Арестович заговорил о скором окружении россиян под Изюмом

8 августа, 23:16
Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военные в ближайшее время могут взять противника в тактическое окружение под Изюмом, что Харьковской области, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире Фейгин Live он подчеркнул, что на этом направлении ВСУ движутся «очень успешно».

«Там вырисовываются интересные очертания. Эти интересные очертания похожи на те, которые складывались возле Горского, только для украинской стороны. А теперь складывается для Путинской стороны. Вполне возможно о каком-то тактическом окружении скоро пойдет речь не для нас там. Там движутся очень успешно», — отметил он.

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По его словам, под Изюмом уже освобождено несколько населенных пунктов.

«Что было непросто, потому что противник постоянно давил, были превосходящие силы. Они вчера, кстати, пытались ходить в атаки на отбитие, но не вышло», — добавил Арестович.

8 августа в Генштабе сообщили, что попытка оккупантов наступать в направлениях Авдеевки и Песков захлебнулась под огнем Сил обороны Украины, противник отступил.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Изюм Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Российская армия Алексей Арестович Война России против Украины

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