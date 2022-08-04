«Прилетят на голову HIMARS». Арестович высмеял заявления Кремля и его приспешников о переговорах

4 августа, 05:28
Алексей Арестович (Фото:Sasha Israel Shwartz/Facebook)

Алексей Арестович (Фото:Sasha Israel Shwartz/Facebook)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал заявления представителей Кремля и его приспешников о готовности к переговорам. По его словам, такое поведение говорит о больших проблемах оккупантов на фронте.

«Посмотрите на характер этих предложений. Это путинская капитуляция. Он признаются, что не в состоянии продолжать боевые действия. Они Бахмут, Славянск и Краматорск не могут взять, не то что Киев», — заявил Арестович.

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Советник Андрея Ермака отметил, что переговоров не будет.

«Прилетят новые HIMARS на голову всем любителям переговоров. Переговоров не будет. Они хотят переговоров, потому что боятся нашего успеха», — заявил Арестович.

Он, в частности, вспомнил о последних заявлениях о переговорах от бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

«Шрёдер заговорил о мирных переговорах. Лавров периодически заявляет, что Россия всегда настроена мирные переговоры. Каждый раз это звучит из какой-то экзотической страны, когда у армии РФ не выходит выполнить поставленную задачу. Дело в том, что поставленные задачи они не могут выполнить по умолчанию. Они давят, концентрируются, куда-то там наступают, но решить стратегические задачи военным путём не могут. И отступить не могут», — заявил советник главы ОП.

https://www.youtube.com/watch?v=fV4DOFnHoPE&list=TLPQMDMwODIwMjLo2xzNjlOFug&index=4
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3 августа бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который недавно ездил в Москву, заявил, что российский диктатор Владимир Путин «хочет переговоров» с Украиной. Шредер руководил советом директоров Роснефти с 2007 года и оставил этот пост в мае 2022 года. Он заявлял, что не жалеет о своей позиции по отношению к России и не собирается дистанцироваться от Путина.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ на заявление Шредера сказал, что для начала переговоров страна-террорист должна прекратить огонь и вывести войска с украинской территории.

https://www.youtube.com/watch?v=agDMt1N0Ggo
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Переговоры Герхард Шредер Война в Украине Алексей Арестович Война России против Украины РСЗО HIMARS

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