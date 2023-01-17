«Сожжение чучела Ермака» и идея для Доржа Бату — соцсети об увольнении Арестовича 17 января, 19:24 Алексей Арестович больше не внештатный советник Офиса президента (Фото:Кадр видео Школа мышления Апейрон via Youtube)

На фоне скандала из-за заявления о трагедии в Днепре внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович написал заявление об увольнении.

В тот же день отставку Арестовича подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. На вопрос, как можно уволить человека, не входившего в штат, Никифоров ответил: «Я не готов вдаваться в юридические детали, но даже вне штата человек был как-то оформлен».

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Комментируя удар РФ по Днепру, в результате которого погибли по меньшей мере 45 человек, Арестович заявил, что российская ракета упала на дом якобы из-за перехвата украинской ПВО. Его слова сразу подхватили российские пропагандисты и Кремль, выдавая их за «официальную позицию» Украины, которая «признала свою вину» в смерти гражданских.

Воздушным силам пришлось опровергать заявление внештатного советника ОП, объясняя, что в дом попала гиперзвуковая крылатая ракета Х-22, для перехвата которой у ВСУ никаких средств нет.

Сам Арестович говорил, что его высказывания были ошибкой и принес извинения перед пострадавшими и их родственниками, жителями Днепра и всеми, кого глубоко ранила его «преждевременная ошибочная версия причины удара российской ракеты в жилой дом». Он считает, что «уровень хейта» в его адрес «нельзя сравнить с последствиями ошибки в эфире».

NV собрал реакцию соцсетей на увольнение Арестовича.

Сообщая о своем увольнении, Арестович опубликовал фото заявления и предположительно удостоверение внештатного советника Офиса президента (на фото оно закрыто).

Это фото сразу начали интерпретировать пользователи соцсетей.

Маркетолог и основатель общественной организации Інститут Галицької Кухні Всеволод Полищук написал собственное заявление об увольнении «с должности внештатного главного ресторанного маркетолога страны», приложив к нему нож и вилку.

Украинский художник Игорь Гусев немного изменил фото закрытого удостоверения Арестовича и добавил подпись «треугольник Арестовича».



Политолог Евгений Магда удивился, что Арестович положил корочку, которую перед тем показывал СМИ, надписью вниз.

А блогер и военный Богдан Процишин сам добавил на корочку Арестовича надпись «секс -инструктор», отсылая к недавнему скандалу после назначения Олеси Илащук — сексолога без опыта госслужбы — послом Украины в Болгарии.

Нардеп от Евросолидарности Николай Княжицкий и журналист Сергей Руденко удивляются тому, что Арестовича уволили, хотя он не входил в штат ОП.

Продюсер и пиарщик Светлана Бовкун предположила, что Дорж Бату, который недавно стал фигурантом скандала из-за того, что никогда не работал в NASA, как неоднократно утверждал, мог просто написать заявление на увольнение.

Экс-нардеп Борислав Береза предположил, что после увольнения Арестович сразу же начнет свой политический проект.

Волынщик Евгений Дудар выразил удивление позицией защитников Арестовича.

«Сегодня я прозрел. Не такой страшный арестович, как его фан-сектор. Сравнивать люсю с христом, спасителем и считать что он в одиночку борется с роспропагандой… ну знаете. Вот теперь действительно страшно жить», — пишет он.

Владелец бренда Устрицы Скифии Андрей Пигулевский в шутку предположил, что День увольнения Арестовича должен стать «настоящим праздником для настоящих патриотов».

«Народные гуляния, сожжение чучела Ермака, 17 праздничных выстрелов пистолей в воздух, призыв духа отца Махно. Все как мы любим», — описал он будущие традиции его празднования.

А бывший депутат от Блока Петра Порошенко Виталий Чепинога даже попытался написать стихотворение об Арестовиче, но пришел к выводу, что его фамилия ни с чем не рифмуется. В комментариях ему сразу подсказали несколько вариантов.