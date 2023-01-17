«Сожжение чучела Ермака» и идея для Доржа Бату — соцсети об увольнении Арестовича

17 января, 19:24
Поделиться:
Алексей Арестович больше не внештатный советник Офиса президента (Фото:Кадр видео Школа мышления Апейрон via Youtube)

Алексей Арестович больше не внештатный советник Офиса президента (Фото:Кадр видео Школа мышления Апейрон via Youtube)

На фоне скандала из-за заявления о трагедии в Днепре внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович написал заявление об увольнении.

В тот же день отставку Арестовича подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. На вопрос, как можно уволить человека, не входившего в штат, Никифоров ответил: «Я не готов вдаваться в юридические детали, но даже вне штата человек был как-то оформлен».

Видео дня

Комментируя удар РФ по Днепру, в результате которого погибли по меньшей мере 45 человек, Арестович заявил, что российская ракета упала на дом якобы из-за перехвата украинской ПВО. Его слова сразу подхватили российские пропагандисты и Кремль, выдавая их за «официальную позицию» Украины, которая «признала свою вину» в смерти гражданских.

Воздушным силам пришлось опровергать заявление внештатного советника ОП, объясняя, что в дом попала гиперзвуковая крылатая ракета Х-22, для перехвата которой у ВСУ никаких средств нет.

Сам Арестович говорил, что его высказывания были ошибкой и принес извинения перед пострадавшими и их родственниками, жителями Днепра и всеми, кого глубоко ранила его «преждевременная ошибочная версия причины удара российской ракеты в жилой дом». Он считает, что «уровень хейта» в его адрес «нельзя сравнить с последствиями ошибки в эфире».

NV собрал реакцию соцсетей на увольнение Арестовича.

Сообщая о своем увольнении, Арестович опубликовал фото заявления и предположительно удостоверение внештатного советника Офиса президента (на фото оно закрыто).

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid02Gq726A52giwwa1Gs3udhwH6KC1Pe7urw4kwzqjj8JT8iqxMTt3REEjNp18zNsHual

Это фото сразу начали интерпретировать пользователи соцсетей.

Маркетолог и основатель общественной организации Інститут Галицької Кухні Всеволод Полищук написал собственное заявление об увольнении «с должности внештатного главного ресторанного маркетолога страны», приложив к нему нож и вилку.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid026WCKMVTsficXpeMwg6fzTGRJwq6X2ppDqoP3kHV5dVaPe7LiBb3TbBmbReWjT4USl&id=1135496592

Украинский художник Игорь Гусев немного изменил фото закрытого удостоверения Арестовича и добавил подпись «треугольник Арестовича».

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02GtviVFV9BBs5mvQohTx8kepBnnkXgoctwX8wezWdGH6LebZij9JrtB9Qis6gspBdl&id=1753871261

Политолог Евгений Магда удивился, что Арестович положил корочку, которую перед тем показывал СМИ, надписью вниз.

https://www.facebook.com/yevhen.mahda/posts/5702818043106543

А блогер и военный Богдан Процишин сам добавил на корочку Арестовича надпись «секс -инструктор», отсылая к недавнему скандалу после назначения Олеси Илащук — сексолога без опыта госслужбы — послом Украины в Болгарии.

Нардеп от Евросолидарности Николай Княжицкий и журналист Сергей Руденко удивляются тому, что Арестовича уволили, хотя он не входил в штат ОП.

https://www.facebook.com/mykolakn/posts/10225097981290872
https://www.facebook.com/sergij.rudenko1/posts/pfbid0f2h7PbewkitdijdkYfmmYQgYDzHLcTNMHQ5bymQoWLoVtbBCMU5Hkuzbs7EzYZiwl

Продюсер и пиарщик Светлана Бовкун предположила, что Дорж Бату, который недавно стал фигурантом скандала из-за того, что никогда не работал в NASA, как неоднократно утверждал, мог просто написать заявление на увольнение.

https://www.facebook.com/745547631/posts/pfbid02G8hM1wBKMFbQzFqZHvehQxareCYTMQ7anwMcuUofi4CqjXw5V8yHmgu7SZbgGRpLl/

Экс-нардеп Борислав Береза предположил, что после увольнения Арестович сразу же начнет свой политический проект.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/9425576700801685

Волынщик Евгений Дудар выразил удивление позицией защитников Арестовича.

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

«Сегодня я прозрел. Не такой страшный арестович, как его фан-сектор. Сравнивать люсю с христом, спасителем и считать что он в одиночку борется с роспропагандой… ну знаете. Вот теперь действительно страшно жить», — пишет он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0373krx5KgNbJ8aNdLDk21wJYiSvFghr656AZDNsJXaAvHg9NsmB24TMQhuFdAmTVtl&id=100000905844584

Владелец бренда Устрицы Скифии Андрей Пигулевский в шутку предположил, что День увольнения Арестовича должен стать «настоящим праздником для настоящих патриотов».

https://www.facebook.com/100002926038626/posts/pfbid02VEUHBtsQ1pfXY99VNJo3kaKZ1JmToBMWHE62v8A8ZUHwJD1iJiXBp1Yr6HLzt3twl/

«Народные гуляния, сожжение чучела Ермака, 17 праздничных выстрелов пистолей в воздух, призыв духа отца Махно. Все как мы любим», — описал он будущие традиции его празднования.

А бывший депутат от Блока Петра Порошенко Виталий Чепинога даже попытался написать стихотворение об Арестовиче, но пришел к выводу, что его фамилия ни с чем не рифмуется. В комментариях ему сразу подсказали несколько вариантов.

https://www.facebook.com/100001040967461/posts/pfbid0grWwKyzZM4YYL1XNkCDYy8FZyhbKZmVJfj3F1whaXWMMsNjL76bGeaUUadUyZoJhl/
Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Увольнение Реакция соцсетей Город Днепр Скандал Офис президента Украины Алексей Арестович

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X