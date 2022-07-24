Арестович уверен, что Украина получит ракеты дальностью 300 км для HIMARS

24 июля, 06:15
РСЗО HIMARS (Фото:Европейская правда/Twitter)

РСЗО HIMARS (Фото:Европейская правда/Twitter)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что уверен в том, что Украина получит ракеты дальностью 300 км для РСЗО HIMARS.

«Все эти заявления „сегодня мы вам не дадим“ — мы это все слышали. И авиацию нам не давали, а теперь летчики наши учатся. Сегодня не дают, завтра опять не дают, а послезавтра — бац, и оно уже прилетело по цели. В военном дело хорошо, когда оно уже стрельнуло и попало, а через неделю объявили. Потому что будет поставлена задача на препятствование дипломатическими средствами, информационными, службистскими, военными», — заявил Арестович.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=1YyvwCfFmoE&list=TLPQMjMwNzIwMjKf2x22AtD4IA&index=6
Читайте также:
Посол в США про ракеты для HIMARS с дальностью 300 километров: Удивим россиян на поле боя

Ранее глава Минобороны Алексей Резников выразил уверенность, что Украина получит ракеты для РСЗО HIMARS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.

В то же время, советник главы Белого дома Джейк Салливан 23 июля сообщил, что Джо Байден пока не готов поставлять такие ракеты из-за «риска развязать Третью мировую войну».

https://www.youtube.com/embed/ARjBcK8t_Yo
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Ракеты Вооружение Поставки оружия Война в Украине Алексей Арестович Война России против Украины РСЗО HIMARS

Эксклюзивы НВ

Томас Фридман
Американский журналист
Как же я ошибся по поводу Китая

Признаюсь, я был слишком оптимистичен. Виноват

24 июля, 00:45
Мнения
Без табу: немецкий политолог Штефан Майстер считает, что война в Украине подтолкнула Бундестаг к небывалым ранее шагам — военной помощи другой стране и диверсификации поставщиков энергоресурсов для немецкого рынка (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)
Германия боится зимы /
Немецкий политолог прогнозирует спад поддержки Украины, третий этап войны и критикует посла Мельника
23 июля, 15:10
Страны
Если ищете оригинальный и стильный вариант обуви для лета, добавьте сандалии с завязками в свой гардероб (Фото:instagram.com/ariviere)
Изюминка любого летнего гардероба /
Пять трендовых сандалий, которые никогда не выйдут из моды
23 июля, 10:04
Красота и мода
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X