Арестович уверен, что Украина получит ракеты дальностью 300 км для HIMARS 24 июля, 06:15 РСЗО HIMARS (Фото:Европейская правда/Twitter)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что уверен в том, что Украина получит ракеты дальностью 300 км для РСЗО HIMARS.

«Все эти заявления „сегодня мы вам не дадим“ — мы это все слышали. И авиацию нам не давали, а теперь летчики наши учатся. Сегодня не дают, завтра опять не дают, а послезавтра — бац, и оно уже прилетело по цели. В военном дело хорошо, когда оно уже стрельнуло и попало, а через неделю объявили. Потому что будет поставлена задача на препятствование дипломатическими средствами, информационными, службистскими, военными», — заявил Арестович.

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Ранее глава Минобороны Алексей Резников выразил уверенность, что Украина получит ракеты для РСЗО HIMARS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.

В то же время, советник главы Белого дома Джейк Салливан 23 июля сообщил, что Джо Байден пока не готов поставлять такие ракеты из-за «риска развязать Третью мировую войну».

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