В Запорожской области «запахло жестом доброй воли» — Арестович

5 декабря, 04:41
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Арестович уверен, что оккупанты покинут ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Арестович уверен, что оккупанты покинут ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российский режим понимает, что в Запорожской области армию РФ ожидает разгром.

Он отметил, что в случае прорыва украинских военных в направлении Мелитополя, оккупанты в Энергодаре могут оказаться в окружении. Именно поэтому, считает Арестович, начались "сладкие разговоры об очередном жесте доброй воли".

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"Нам там даже воевать не надо: мы подошли, окружили, подождали, пока они там сдохнут и забрали Запорожскую АЭС тепленькой и без единого повреждения. Они это знают. Поэтому все разговоры - не жест доброй воли, а это их меры по отчаянным попыткам обеспечить оборону юга и сделать так, чтобы часть их сил и средств не попали в ловушку, в том числе и в Энергодаре", - заявил Арестович.

https://www.youtube.com/watch?v=yA8mxrTehlM
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3 декабря Генштаб ВСУ сообщил подробности о значительных потерях российских оккупантов в Запорожской области.

По данным Генштаба, в городе Токмак зафиксировано прибытие в больницы более десяти автомобилей с ранеными военнослужащими и телами погибших оккупантов.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты грузовиками свозят в Токмак раненых российских военных и размещают их в медицинских учреждениях. То же происходит и в других захваченных населенных пунктах Запорожской области.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и отстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщалось, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС по меньшей мере 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/Mc3GBbAV9bQ
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожская область Запорожская АЭС Война в Украине Энергодар Алексей Арестович Война России против Украины

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