Арестович ушел из ОП. Семь самых громких скандалов вокруг бывшего советника Офиса президента 17 января, 15:33 Сюжет Арестович написал заявление об увольнении после того, как публично высказал ложную версию о трагедии в Днепре, что сыграло на руку пропаганде РФ (Фото:Алексей Арестович / Facebook)

Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника Офиса президента. Так Арестович попытался поставить точку в скандале вокруг высказанного им безосновательного предположения, что российская ракета Х-22 разрушила дом в Днепре после того, как ее якобы сбила украинская ПВО.

17 января Алексей Арестович обнародовал фото своего заявления об увольнении, написанного от руки. «Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка - значит, в отставку», — добавил внештатный советник Офиса президента. Банковая уже подтвердила, что в ОП удовлетворили просьбу Алексея Арестовича об увольнении с должности.

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К такому шагу он прибег на третий день после того, как вечером 14 января предположил в эфире Фейгин Live, что российскую ракету Х-22 в Днепре якобы сбили украинские силы противовоздушной обороны, после чего она упала на подъезд многоэтажки на Набережной Победы и взорвалась.

Это не соответствует действительности. После скандального предположения Арестовича генерал-лейтенант Николай Олещук, командующий Воздушными силами ВСУ, был вынужден лично опровергнуть версию, которую высказал внештатный советник ОП. Олещук объяснил, что ВСУ не располагают огневыми средствами, которые были бы способны сбивать ракеты Х-22. «С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна не сбита средствами противовоздушной обороны», - подчеркнул Олещук.

Однако скандальным заявлением Арестовича охотно воспользовалась российская пропаганда, таким образом пытаясь переложить на Украину ответственность за военное преступление РФ. В российских СМИ и пабликах начали широко цитировать Арестовича, представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его «лицом киевского режима», а спикер Кремля Дмитрий Песков сослался на «вывод некоторых представителей украинской стороны» о том, что трагедия в Днепре якобы «стала следствием действия контрракет противовоздушной обороны».

В Украине слова Арестовича спровоцировали волну возмущения и обвинений в искажении реальной картины трагедии в Днепре - вплоть до сбора подписей за увольнение советника Офиса президента в Верховной Раде.

Арестович несколько дней пробовал оправдаться. Сначала он в пренебрежительном тоне попытался преуменьшить значение своего заявления, призвав украинцев «быть умнее» и добавив, что «умные люди умеют читать причинно-следственные связи». Советник ОП напомнил, что вина России однозначна, потому что «ни одна ракета ПВО и близко не могла бы причинить и половины таких разрушений». Затем Арестович объяснил, что озвучил в эфире информацию, которую ему якобы сообщил «товарищ, бывший ПВОшник», который «шел по улице в момент попадания» — мол, он «до сих пор не ошибался и был уверен, что ракету сбили» [хотя на момент эфира с Арестовичем уже была озвучена официальная версия трагедии в Днепре о прямом попадании ракеты Х-22]. Он также сослался на усталость («Я уже до эфира был в состоянии, когда засыпал на ходу и едва шевелил языком») и добавил, что «позволяет себе роскошь не бояться говорить свободно, не подбирая слова, рассчитывая, что взрослые люди не будут впадать в истерику от определенных их сочетаний, а в состоянии определить суть и предмет выражаемого».

Наконец лишь утром 17 января Арестович признал, что «допустил серьезную ошибку в прямом эфире" и попросил прощения у пострадавших и их родственников, жителей Днепра и всех, кого травмировала его «преждевременная ошибочная версия причины удара российской ракеты в жилой дом». С другой стороны, Алексей Арестович воспользовался возможностью добавить, что уровень хейта в его адрес якобы «нельзя сравнить с последствиями ошибки в эфире», а украинская оппозиция таким образом будто бы «атакует власть, зарабатывая политические баллы во время войны, думая о предстоящих выборах».

Лишь после этого Арестович подал в отставку.

В связи с этим NV напоминает о других скандалах, связанных с Алексеем Арестовичем. Большинство из них касаются событий первого года год полномасштабного вторжения РФ, в течение которого он активно комментирует события на фронте.

Советник ОП или не советник?

В августе 2022 года журналисты издания Український тиждень подали запрос в Офис президента относительно количества советников главы государства и руководства ОП. Выяснилось, что в этот перечень входят 46 штатных и внештатных советников, однако Алексея Арестовича в этом списке не оказалось, хотя в нем были другие известные публичные спикеры власти (например, Михаил Подоляк и Сергей Лещенко — оба советники главы Офиса президента Андрея Ермака вне штата).

Тогда как Арестович неоднократно, в частности в программе Фейгин Live за 26 июля, называл себя «советником [главы ОП Андрея] Ермака». Он также отрицал предположение о своем якобы увольнении с должности.

После этого Михаил Подоляк заявил, что на самом деле Арестович не является ни советником руководителя Офиса президента Украины, ни советником какого-либо из его заместителей. «Он так много говорит, что мы сделали его советником всего Офиса. Именно так его должность неизменно и называется уже несколько лет (по слогам ): советник Офиса президента Украины. Кем он официально и является согласно штатному расписанию», — написал Подоляк в Telegram.

В середине сентября Офис президента Украины дополнительно подтвердил в ответ на запрос NV, что Алексей Арестович является внештатным советником ОП, однако зарплату на Банковой не получает.

Согласно документу, полученному NV, Арестович до сих пор был одним из 12 внештатных советников ОП. «А. Арестович на другие должности не назначался, в трудовых отношениях с Офисом президента не состоит, зарплату не получает. Оформление должностных инструкций внештатных сотрудников не предусмотрено», — говорилось в документе в ответ на запрос.

В январе 2022 года, накануне вторжения РФ, Арестович заявлял, что уволился с должности внештатного советника главы ОП и с должности спикера делегации Украины в ТКГ. Однако позже в ОП уточнили, что Арестович не подписывал заявление на увольнение и «возможно, это сотрудничество будет продолжено».



Разведчик или не разведчик?

Множество дискуссий провоцировала и военная карьера Алексея Арестовича. «Сегодня Арестович называет себя военным обозревателем и даже „профессиональным военным“. Вероятно, потому, что учился в Одесском институте сухопутных войск на военного переводчика. А также из-за дальнейшей работы - как утверждает сам Арестович, в Главном управлении разведки (ГУР), которая длилась с начала нулевых и до 2005 года», — писал о советнике NV в своем материале Арестович от А до Ч. Кем на самом деле является «мистер две-три недели» и какова его роль в команде Зеленского.

По словам самого советника ОП, в 2018-2019 годах он также побывал в роли контрактника ВСУ, служил в 72-й механизированной бригаде и якобы осуществил 33 боевых выхода за линию фронта в зоне операции Объединенных сил. До этого он принимал участие в подготовке боевых соединений в рамках программы Народный резервист и оказывал психологическую поддержку военным в зоне АТО.

Однако генерал Сергей Кривонос, более 30 лет прослуживший в разведке, назвал данные о службе Арестовича в разведке «бредом». Как объяснял генерал в комментарии NV, в 2017 году Арестович приезжал к нему в зону АТО и советовался, как получить военный опыт.

«На что я сказал: „Иди в армию служи, и проблемы все решатся“, — рассказал Кривонос. - А все остальное, - то, что он рассказывает о своих разведвыходах, службе в разведке - это все бред и чистой воды ложь. Он служил в ГУР на рядовых должностях [до 2005 года], затем просил уволить его из ГУР, потому что он там обожал и боготворил господина [идеолога "русского мира" Александра] Дугина. А в 2018 году он завел снайперскую группу на минное поле, чем сейчас хвастается, что он единственный, кто выжил». Подобные упреки в подрыве военных на минном поле в одном из интервью Арестович отвергал. Хоть и «долю своей вины» в этом признал.

В декабре 2022 года действующий начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что Арестович служил в разведке.

«Когда-то, насколько я помню, проходил здесь службу. Это было давно, нужно поднять данные. Насколько помню, да», — отметил Буданов в интервью LIGA.net, отвечая на вопрос о том, действительно ли Арестович ране служил в ГУР.

Знаменитые «две-три недели»: противоречивая роль нарративов Арестовича

В своих весенних прогнозах Алексей Арестович неоднократно существенно преуменьшал реальные перспективы развития войны, нередко озвучивая быстро превратившийся в мем термин «две-три недели максимум».

Так, в апреле 2022 года Арестович предположил, что активное наступление оккупантов на востоке Украины достигнет предела именно в такой срок. «По темпам войны и количеству израсходованных боеприпасов и потерь — это две-три недели, не больше. Это не значит, что бои полностью прекратятся. Это значит, что прекратится активное наступление, и, возможно, это будет последнее наступление второй фазы, потому что я не знаю, где они возьмут новые резервы», — сообщил Арестович.

В конце марта он аналогично комментировал проблему резервов армии РФ. «Все это построено на том, что российские военные лгут Путину и не докладывают ему настоящую обстановку с поля боя. Этот путь продлится еще две-три недели, и никаких резервов уже у них не останется. И дальше вернемся на ту же точку, только убитых россиян увеличится на плюс-минус 10 тысяч человек», – уверял советник главы ОП.



В конце концов Арестович начал сам использовать мем о «двух-трех неделях», подтрунивая над своими прогнозами.

Впрочем, шутки не сняли вопросов о том, какую роль на самом деле исполняет советник ОП и имеет ли он достаточно информации, чтобы комментировать события на фронте, тем более пытаясь придать своим оценкам легкомысленную окраску. Так, еще в сентябре политолог Николай Давыдюк констатировал, что в первоначально целесообразной роли «психотерапевта» и «успокоительного» для населения Арестович "переиграл".

"Есть разница между тем, чтобы давать положительные новости и говорить исключительно положительные вещи, — говорит Давидюк. — Потому что положительные новости ты отбираешь из всех имеющихся новостей. А иногда бывало так, что искажались факты и говорилась откровенная неправда».



Сам Арестович заявлял, что считает очень полезными свои эфиры на YouTube-канале Фейгин Live, который ведет российский правозащитник Марк Фейгин: «Их разбирают на цитаты, их просматривают по меньшей мере несколько миллионов человек из разных стран. И там я доношу проанализированные полностью в течение дня тенденции, данные. Это очень мощно работает».

Заместитель министра обороны Анна Маляр признавала, что объяснения военных событий на обычном языке, в невоенных терминах необходимы, «но официальная позиция может быть только от уполномоченных лиц». Наконец, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в декабре 2022 года отметил, что Алексей Арестович «находится на своем месте». «У него большая армия поклонников. И я думаю, что на своем языке он с ними разговаривает, и считаю, что очень профессионально это делает», — сказал Ермак в интервью каналу 1+1. Он также отметил, что Арестович «очень многое сделал в первые месяцы войны». «Это было очень важно – то, что он делал. Он был здесь. Я уважаю этого человека», - добавил Ермак.

Сарказм в адрес активистов

В июне 2022 года Арестович опубликовал в своем Facebook пост, в котором подверг критике украинских активистов, чем вызвал очередной скандал. «Украинская культура поражает и восхищает. До тех пор, пока туда не допустили активистов. В мире нет ни одного человека, который бы услышал украинскую музыку и не увлекся. Потому что там нет активистов. Украина доминирует в киберспорте – активисты еще не добрались. Агроинновации, банкинг, электронное государство, даже Вооруженные силы — мы демонстрируем миру образцы, от которых он сходит с ума и желает дотянуться. Пока нет активистов, — перечислил советник ОП. — Современная украинская литература хороша там, где смогла отстоять себя от активистов. Не знаю, как там украинский секс (давно там не был), но дайте угадаю — мир желает его до безумия или там уже успели появиться наши активисты?»

Впоследствии в интервью YouTube-каналу Исландия Арестович заявил, что резкая негативная реакция общества на такое его заявление — это «высшее проявление нарциссизма» и обвинил людей в том, что они не уточнили, что именно он имел в виду.

Скандальные заявления об ЛГБТ-сообществе

«Я много раз говорил и не скрою: к ЛГБТ я отношусь как к людям с девиациями, то есть с отклонениями от нормы поведения. В этом смысле я консерватор», – заявил Алексей Арестович в июне 2022 года. Свою позицию он объяснял тем, что "они девианты как левацкий дискурс, который еще и очень агрессивен".

«У меня нет претензий к людям, с кем спать, у меня есть претензии к агрессивной пропаганде, которую они продвигают. Я не люблю, когда люди жертвы. […] А это [их] сознательный выбор. Это тот же пролетариат, только раньше он был рабочим, а теперь сексуальным», — заявил Арестович, назвав себя «человеком консервативных ценностей» и «христианского, католического мировоззрения».



После этого общественная организация KyivPride обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием уволить из Арестовича с должности советника ОП.

Странное заявление о « маленькой культуре» Украины

Летом 2022 года во время одного из эфиров Фейгин Live Арестович отметился новой порцией скандальных заявлений на фоне дискуссии о целесообразности предоставления гражданства Украины российскому блоггеру и журналисту Александру Невзорову и его жене. Арестович поддержал подобные решения, отметив, что Украине следует забрать «все разумное из России и Беларуси», иначе оно станет «ресурсом Европы».

«Эта проблема проявилась в связи с темой предоставления гражданства Невзорову… У нас в Украине многие хотят построить большую страну с маленькой культурой. Маленькая культура – это та, которая годится для маленького моноэтнического государства типа Венгрии. Но Украина не такая страна, у нас поликультурная страна. Унификация — какой бы ни была война, какие бы лозунги не звучали, каким бы ни было желание забыть больше русских слов… У нас это все несерьезно, это все на уровне фабрики мнений, но стоящая за этим тенденция требует особого внимания», - заметил Арестович. Он также добавил, что «пока я здесь что-нибудь значу, не дам построить из Украины большую страну с маленькой культурой». "Если Украина не хочет проиграть войну, она не должна отказываться от разнообразия", - подчеркнул советник ОП.

Такие его слова повлекли за собой взрыв критики в адрес Арестовича в украинской литературной, исторической и культурной среде.

АТО как «курорт для мальчиков»

В 2017 году Арестович, на тот момент не занимавший никаких должностей, дал интервью изданию Апостроф, в котором сказал, что вокруг АТО якобы существует «огромный миф, о том, что наши ребята страдают, что наши ребята гибнут и всякое такое».

«АТО – это большой курорт такой для мальчиков, большой пионерлагерь. Там праздник непослушания: они вырываются от жен, детей и тещ туда, жарят мясо и живут, как подобает нормальному украинскому казаку, в степи… Я не видел там ни одного человека, страдающего», — заявил будущий советник ОП. Впоследствии, когда Алексей Арестович уже занимал должность спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, этот фрагмент старого интервью вызвал возмущение в соцсетях, от бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова раздавались призывы уволить Арестовича с должности.

Сам Арестович, оправдывая свою тогдашнюю позицию, объяснил, что его слова касались информационной войны против Украины. «И журналист задал мне вопрос о раскачивании эмоциональной ситуации месседжами вроде «наши ребята гибнут зря», «все в АТО непрерывно страдают», «мы все должны ходить в трауре, салюты запретить, страна не должна радоваться, пока хоть один солдат воюет» — в общем, «все плохо».

«Учитывая, что я тогда не был официальным лицом, только военным (уже бывшим), я на правах человека, который сам проводил в АТО много времени, высказался достаточно эмоционально. Сегодня, конечно, я бы сформулировал иначе, гораздо строже. Тогда же я только что вернулся из очередной поездки в АТО. И был немного взбешен тем, что нас постоянно пытаются заставить плакать», — прокомментировал скандал Арестович в своем Facebook.