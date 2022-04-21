Арестович сообщил план действий для жителей оккупированных территорий Украины в случае принудительной мобилизации 21 апреля, 14:46 Цей матеріал також доступний українською Мобилизированные РФ жители оккупированного Донбасса (Фото:REUTERS / Александр Ермоченко)

Советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщил, как действовать жителям оккупированных территорий Украины в случае принудительной мобилизации.

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Об этом сообщает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.



"Для того чтобы набирать личный состав своих подразделений из числа населения оккупированных территорий. Это нарушение международных норм. Если вас хотят взять в оккупационные войска, то выходы у вас три", - сказал советник главы Офиса президента.

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Арестович сообщил, чтобы избежать принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях, у местных есть только три выхода

- прятаться;

- покидать временно оккупированную территорию по возможности;

- переходить воевать на сторону Украины.



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