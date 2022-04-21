Арестович сообщил план действий для жителей оккупированных территорий Украины в случае принудительной мобилизации

21 апреля, 14:46
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Мобилизированные РФ жители оккупированного Донбасса (Фото:REUTERS / Александр Ермоченко)

Мобилизированные РФ жители оккупированного Донбасса (Фото:REUTERS / Александр Ермоченко)

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Советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщил, как действовать жителям оккупированных территорий Украины в случае принудительной мобилизации.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Для того чтобы набирать личный состав своих подразделений из числа населения оккупированных территорий. Это нарушение международных норм. Если вас хотят взять в оккупационные войска, то выходы у вас три", - сказал советник главы Офиса президента.

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Арестович сообщил, чтобы избежать принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях, у местных есть только три выхода

- прятаться;

- покидать временно оккупированную территорию по возможности;

- переходить воевать на сторону Украины.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Алексей Арестович Война России против Украины

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