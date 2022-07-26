Ситуация для ВСУ в Херсонской области усложнилась — Арестович

26 июля, 04:08
Украинские военные ведут огонь на юге Украины (Фото:Оперативное командование Юг/Facebook)

Украинские военные ведут огонь на юге Украины (Фото:Оперативное командование Юг/Facebook)

Советник главы Офиса президент Алексей Арестович сообщил, что для украинских защитников и защитниц усложнилась ситуация в районе Высокополья Херсонской области.

«У Высокополья наши немного не то сделали, с моей точки зрения. И если не совсем упустили возможность, то существенно усложнили себе жизнь. Там обстановка выровнялась. Они не могут контратаковать и предпринимать какие-либо активные действия, а мы не можем взять. Кто первый резервы подтянет, тот и молодец, тот и победил», — заявил Арестович.

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Он отметил, что российские войска перебрасывают на данное направление артиллерию и авиацию.

https://www.youtube.com/watch?v=4UmroqAS5G0&list=TLPQMjUwNzIwMjL7EV-rLvBV6w&index=3
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14 июля и.о. руководителя Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий сообщил на брифинге, что, хотя большая часть Херсонской области все еще оккупирована, Украине удалось освободить уже 44 населенных пункта в этом регионе. А депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что оккупационные власти выехали из здания Херсонской ОГА и рассредоточились по городу.

25 июля военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио НВ констатировал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины уже происходит.

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Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинские военные держат под огненным контролем логистические маршруты войск РФ в Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=1lks-nKh0A4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Херсонская область Война в Украине Алексей Арестович Война России против Украины

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