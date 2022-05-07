«Еще работать и работать». Арестович сообщил, когда в России начнется кризис восприятия потерь

7 мая, 13:03
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Алексей Арестович (Фото:Офис президента)

Алексей Арестович (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что ВСУ необходимо уничтожить 80 тысяч оккупантов, чтобы у россиян начался кризис восприятия потерь.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Об этом он написал в Facebook.

«По одному из довоенных расчетов, кризис восприятия потерь в РФ начнется после 80 000 погибших. Еще работать и работать», — отметил Арестович.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны в Украине Россия лишилась более 25 000 своих солдат.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5438129692917733
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Алексей Арестович Война России против Украины Боевые потери

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