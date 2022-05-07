«Еще работать и работать». Арестович сообщил, когда в России начнется кризис восприятия потерь 7 мая, 13:03 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что ВСУ необходимо уничтожить 80 тысяч оккупантов, чтобы у россиян начался кризис восприятия потерь.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Об этом он написал в Facebook.

«По одному из довоенных расчетов, кризис восприятия потерь в РФ начнется после 80 000 погибших. Еще работать и работать», — отметил Арестович.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны в Украине Россия лишилась более 25 000 своих солдат.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.