В Северодонецке остаются действовать украинские группы спецназа — Арестович

26 июня, 03:53
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Разрушенные дома в Северодонецке (Фото:Сергій Гайдай/Facebook)

Разрушенные дома в Северодонецке (Фото:Сергій Гайдай/Facebook)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в Северодонецке Луганской области продолжают действовать украинские группы спецназа.

«Даже из Северодонецка не полностью отведены. Там шалят наши группы спецназа, наводя артиллерию нашу на противника. То есть, в чистом виде даже из Северодонецка нельзя сказать, что отведены. Там идет движение определенное. Ну, как бы идет борьба. У командования есть замысел, оно его реализует, посмотрим, чем закончится этот замысел», — заявил Арестович.

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Он также отметил, что положительно оценивает отвод украинских войск из Золотого и Горского.

«Я отношусь ровно и оптимистично. Для меня главным показателем был отвод от Горского и Золотого. Если сумели это сделать, значит, в принципе сумели сломать этот идиотский сговор неотвода войск, который действует все 8 лет. Это очень положительное явление», — заявил Арестович.

https://www.youtube.com/watch?v=72KHG6bNrBU
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Утром 24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны. Журналист Юрий Бутусов отметил, что «уходить горько, но это решение давно уже назрело».

Позже глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко в эфире Радио НВ сообщил, что бои продолжаются и российские оккупанты продолжают использовать весь арсенал артиллерии по украинским защитникам, которые выходят из города.

25 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что заявления в соцсетях помешали операции по выходу украинских военных из города.

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Первая попытка штурма города на берегу Северского Донца датирована 2 марта. Тогда оккупанты отступили. Возобновление наступления произошло в конце апреля. Войска РФ регулярно обстреливали Северодонецк, разрушив, по данным областных властей, 90% города.

https://www.youtube.com/watch?v=XXcMzG0TQYQ
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Луганская область Северодонецк Война в Украине Алексей Арестович Война России против Украины

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