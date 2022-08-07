Оккупанты перебросили в Запорожскую область новые подразделения — Арестович

7 августа, 06:37
Военная техника оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Военная техника оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские оккупанты перебросили в Запорожскую область дополнительные подразделения.

Он отметил, что в район Токмака за два дня перебросили 3−4 батальонно-тактических групп.

«Есть мнение, что они готовят наступление, с другой стороны — что готовятся к обороне. Но есть группировка в районе Новой Каховки, достаточно серьезная. Речь идет о 10−15 БТГ. Вопрос, куда их кинут — на усиление Херсонского или Запорожского направления», — заявил Арестович.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/-YAzf9bhSA8
Читайте также:
На южном направлении ВСУ уничтожили еще четыре ЗРК С-300 и 72 оккупантов

Ранее сообщалось, что российские войска могли заминировать Запорожскую АЭС.

Также появилась информация, что за последнее время российский диктатор Владимир Путин перебросил из Донбасса и Крыма девять российских боевых групп численностью от 500 до 800 человек в каждой на юг Украины, доведя численность российских войск там до 25 тысяч.

https://www.youtube.com/watch?v=-0-rDTdubEw
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская область Война в Украине Алексей Арестович Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Идея войны с Украиной родилась в кремлевских кабинетах задолго до фактического начала вторжения (Фото:Коллаж НВ)
Они написали войну /
Кто в Кремле был идеологом нападения на Украину
6 августа, 18:12
Геополитика
Роузи Хантингтон-Уайтли в платье от украинского бренда BEVZA (Фото:instagram.com/rosiehw)
Базовая вещь для межсезонного гардероба /
Какое платье будет в тренде следующие шесть месяцев
6 августа, 14:18
Красота и мода
Мюли с квадратным носком в сочетании с брюками свободного кроя — шикарный офисный образ (Фото:instagram.com/camillecharriere)
Альтернатива привычным босоножкам /
Минималистичный обувной тренд, которые выбирают известные модницы летом
6 августа, 12:36
Красота и мода
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X