Оккупанты перебросили в Запорожскую область новые подразделения — Арестович 7 августа, 06:37 Военная техника оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские оккупанты перебросили в Запорожскую область дополнительные подразделения.

Он отметил, что в район Токмака за два дня перебросили 3−4 батальонно-тактических групп.



«Есть мнение, что они готовят наступление, с другой стороны — что готовятся к обороне. Но есть группировка в районе Новой Каховки, достаточно серьезная. Речь идет о 10−15 БТГ. Вопрос, куда их кинут — на усиление Херсонского или Запорожского направления», — заявил Арестович.

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Ранее сообщалось, что российские войска могли заминировать Запорожскую АЭС.

Также появилась информация, что за последнее время российский диктатор Владимир Путин перебросил из Донбасса и Крыма девять российских боевых групп численностью от 500 до 800 человек в каждой на юг Украины, доведя численность российских войск там до 25 тысяч.

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