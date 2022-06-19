Город не возьмут железно. Харьков вновь стал «прифронтовым», обстрелы увеличились — Арестович 19 июня, 03:58 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов трамвайного депо в Харькове (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские войска проводят попытки контрнаступления в Харьковской области и увеличивают обстрелы Харькова.

«Харьков не возьмут железно. Здесь можно не волноваться. Другое дело, что бить по Харькову будут еще некоторое время. Это доставит еще большое количество… неприятностей, если неприятностями можно назвать гибель мирных жителей. Харьковчанам следует бытьт осторожными и понимать, что они снова стали прифронтовым городом», — сообщил Арестович.



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Он подчеркнул, что в Белгородской области вблизи Харькова российские оккупанты собрали от 5 до 7 батальнно-тактических групп, штурмовики и вертолеты.

«В случае введения на направление могут доставить Харькову большие неприятности — продвинуться поближе к городу и поставить его под угрозу массированных ударов полевой артиллерии. Кроме того, там есть еще штук 6 штурмовиков и 15−18 вертолетов в этом направлении. Что в принципе может нанести нашим войскам и мирным жителям больших неприятностей», — заявил Арестович.

15 июня начальник штаба спецподразделения KRAKEN полка специального назначения Азов Константин Немичев заявил, что в Харьковской области враг постоянно увеличивает свои силы. В то же время нет ощутимых прорывов, украинские защитники держат позиции.

14 июня Арестович заявил, что российским военным удалось за счет резервов продвинутся в Харьковской области и вновь обстреливать Харьков из артиллерии.

Он сообщил, что российские оккупанты захватили населенный пункт в 15 километрах от Старого Салтова и вновь начали обстреливать Харьков из ствольной артиллерии.

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