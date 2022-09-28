Часть погибла, часть в плену. Арестович заявил, что первые мобилизованные в РФ уже на территории Украины 28 сентября, 03:52 Ликвидированные в Украине российские оккупанты (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что на территории Украины уже появились первые мобилизованные граждане РФ.

Арестович сообщил, что часть россиян уже попали в плен ВСУ.

«Они уже пополнили подразделения, которые обороняются под Сватово, Лиманом и Купянском. Часть из них погибла, часть уже в плену. Всё очень быстро. Судьба их печальна, потому что им не дают готовиться вообще», — заявил Арестович.

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21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ. После этого россияне начали массово покидать территорию страны-агрессора.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе «частичной» мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну против Украины 1 миллиона россиян.