Инициатива РФ исчерпана. Украинская армия ведет контрнаступление на двух направлениях — Арестович 7 сентября, 00:47 Украинский военный на фоне уничтоженной российской техники (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что украинские защитники и защитницы ведут контрнаступление на двух направлениях.

Арестович уверен, что Россия уже не сможет перехватить инициативу в войне. По его словам, «стратегическая инициатива исчерпана».

«Мы одновременно в двух местах уже выражено ведем контрнаступательные действия. Восток же не вместо юга. И восток и юг. И все продолжается, наши давят, давят очень сильно. И, конечно, российское командование растерянно. А почему в двух местах? Потому что мы не даем им маневрировать резервами, за счет одного направления усиливать другое», — заявил Арестович.

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Он также сообщил, что российских оккупантов отбросили из города в Харьковской области севернее Изюма.

Ранее сообщалось, что на юге Украины российские военные добровольно поднимают белый флаг и сдаются в плен.

4 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Украины освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два — на юге. Перед этим было опубликовано фото украинского флага над больницей в Высокополье Херсонской области, куда российские танки вошли 13 марта.

6 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что ВСУ освободили также Ольгино в Херсонской области.

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