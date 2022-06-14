Харьков в зоне досягаемости артиллерии. Арестович сообщил, что российские войска продвинулись в Харьковской области 14 июня, 00:41 Цей матеріал також доступний українською Здание Харьковской ОГА, уничтоженное оккупантами (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российским военным удалось за счет резервов продвинутся в Харьковской области и вновь обстреливать Харьков из артиллерии.

Арестович сообщил, что российские оккупанты захватили населенный пункт в 15 километрах от Старого Салтова и вновь начали обстреливать Харьков из ствольной артиллерии.

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«Плохое утешение для харьковчан, потому что по городу начала бить ствольная артиллерия. Бьет уже непрерывно дней пять-шесть. И постоянно несем потери. До этого их отжали, они били Ураганами и Смерчами издалека — с российской территории. Сейчас опять ствольная пошла. То есть на харьковском направлении у нас маленькая „зрада“, в том смысле, что они радостно продвигаются потихоньку», — заявил Арестович.

Он сообщил, что российские военные медленно пытаются захватить населенные пункты в серой зоне, которую ВСУ «особо не удерживали».

12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что войска РФ возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова.

«Испытывая неудачи на Луганском направлении, российские оккупационные войска возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова, что требует от нас адекватных действий», — сообщил Залужный.



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