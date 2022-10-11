Калибрами и Искандерами. Арестович предупредил о возможности повторной массированной атаке ночью

11 октября, 01:00
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Последствия российских массовых обстрелов 10 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Последствия российских массовых обстрелов 10 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил, что в ночь на 11 октября российские войска могут повторить массированный ракетный обстрел.

«Сегодня ночью возможно продолжение. И, скорее всего, будут работать Калибрами из акватории Черного моря. Это будут работать по энергетический инфраструктуре, потому что это нормальный второй этап, в кавычках. Разведали цели, а те, цели, которые не смогли поразить, захотят поразить дальше», — заявил Арестович.

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Он призвал украинцев не пренебрегать сигналами тревоги. Советник ОП напомнил, что у российских оккупантов имеется большое количество ракет.

«Напоминаю моим согражданам: друзья мои, не пренебрегайте воздушными тревогами. Это не тот случай. Нужно добавить, что никуда не деваются ракеты типа С-300, типа Искандеров. Вот в Запорожье сегодня положили подъезд многоэтажного дома», — сообщил Арестович.

https://www.youtube.com/watch?v=Adb3o8DnoAE
Инфографика: НВ
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Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 10 октября сообщил, что за сутки оккупанты нанесли по Украине больше 84 ракетных и авиаударов, используя крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотники. Воздушные Силы и противовоздушная оборона ВСУ уничтожили 43 вражеских крылатых ракеты и 13 беспилотников. Угроза новых ракетных и авиаударов сохраняется.

В результате ракетных ударов РФ по ряду областей Украины погибли 11 человек, по меньшей мере 89 пострадали.

https://www.youtube.com/watch?v=C729vtubl3g
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Искандер Алексей Арестович Война России против Украины Калибр

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