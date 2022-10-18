«Они нашли ключик к нашей ПВО». Арестович предупредил о новой волне мобилизации в Украине 18 октября, 12:38 Алексей Арестович назвал условия, при которых начнется новая волна мобилизации (Фото:instagram.com/alexey.arestovich/)

Алексей Арестович предупредил, что стоит готовиться к новой волне мобилизации из-за того, что в Украину направляют все новые отряды российских солдат.

Советник офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинцы расслабились после побед, и забыли, что идет война. В онлайн-эфире с российским юристом Марком Фейгиным он сказал, что у кого-то из украинцев сложилось впечатление, что где-то воюет добровольческая армия, а остальные могут в кафе посидеть, в то время как Россия создает значительные проблемы для обороны.

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«Украина немножко расслабилась. У нас была Харьковская операция, у нас коллективно-бессознательно возникло ощущение, что война где-то там далеко. Невольно заключился негласный общественный договор, что где-то воюет армия добровольцев, а остальные могут в кафе посидеть. Но, оказалось, что оно немного не так. В каком-то смысле вторая фаза войны, противник нашел способы приемов боевых действий, которые для нас представляют значительную проблему сейчас», ― говорит Арестович.

Он говорит, что россияне постоянно насыщают войска на юге и востоке Украины новыми мобилизованным, которые хоть не особо успешно, но тоже стреляют.

И теперь Украина залазит во вторую большую фазу войны. Хоть в первой были разные фазы, сейчас, по мнению Алексея происходят новые перемены. А в ответ на них будет новая волна мобилизации, чтобы противостоять российским солдатам.

«От нас потребуется снова мобилизация, и психологическая, и моральная, и политическая. Работа с партнерами и войсковая мобилизация, и все, кто помогает армии — волонтеры. И вполне возможно, что когда-нибудь впереди продолжится мобилизация личного состава, потому что потихоньку у нас все-равно идет мобилизация. Там забирают. К этому надо быть готовыми. И когда сюда приедет миллион российских мобилизованных, и нам понадобиться мобилизация», ― говорит он.

Также во время разговора с Фейгиным Арестович сказал, что россияне нашли уязвимое место в ППО Украины. Они запускают дроны, в посте того, как ПВО отстрелялось, сразу запускают ракеты.

«Они очень быстро начали расходовать запас ракет ПВО. Потому что надо сбивать дроны. У нас высокая эффективность, но проблема в том, что они начали быстро заканчиваться. Потому что ракетами стрелять по дронах ― это дурная вещь, нам нужна зенитная артиллерия. Можно сказать, что они нашли ключик к нашим ПВО. Ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелять весь ракетный запас, борясь с дронами. Ну, и такими темпами даже по 100 в сутки ― это месяц очень активных налетов. Два-три месяца они могут нас кошмарить», ― объясняет он.