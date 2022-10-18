«Они нашли ключик к нашей ПВО». Арестович предупредил о новой волне мобилизации в Украине

18 октября, 12:38
Поделиться:
Алексей Арестович назвал условия, при которых начнется новая волна мобилизации (Фото:instagram.com/alexey.arestovich/)

Алексей Арестович назвал условия, при которых начнется новая волна мобилизации (Фото:instagram.com/alexey.arestovich/)

Алексей Арестович предупредил, что стоит готовиться к новой волне мобилизации из-за того, что в Украину направляют все новые отряды российских солдат.

Советник офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинцы расслабились после побед, и забыли, что идет война. В онлайн-эфире с российским юристом Марком Фейгиным он сказал, что у кого-то из украинцев сложилось впечатление, что где-то воюет добровольческая армия, а остальные могут в кафе посидеть, в то время как Россия создает значительные проблемы для обороны.

Видео дня

Читайте также:
Попытаются создать панику. В Пентагоне прокомментировали удары России по объектам критической инфраструктуры и мирному населению Украины

«Украина немножко расслабилась. У нас была Харьковская операция, у нас коллективно-бессознательно возникло ощущение, что война где-то там далеко. Невольно заключился негласный общественный договор, что где-то воюет армия добровольцев, а остальные могут в кафе посидеть. Но, оказалось, что оно немного не так. В каком-то смысле вторая фаза войны, противник нашел способы приемов боевых действий, которые для нас представляют значительную проблему сейчас», ― говорит Арестович.

Он говорит, что россияне постоянно насыщают войска на юге и востоке Украины новыми мобилизованным, которые хоть не особо успешно, но тоже стреляют.

Читайте также:
Новые удары РФ по энергообъектам. Киев, Житомир и Днепр частично без света и воды, с 10 октября в Украине повреждены треть электростанций

И теперь Украина залазит во вторую большую фазу войны. Хоть в первой были разные фазы, сейчас, по мнению Алексея происходят новые перемены. А в ответ на них будет новая волна мобилизации, чтобы противостоять российским солдатам.

«От нас потребуется снова мобилизация, и психологическая, и моральная, и политическая. Работа с партнерами и войсковая мобилизация, и все, кто помогает армии — волонтеры. И вполне возможно, что когда-нибудь впереди продолжится мобилизация личного состава, потому что потихоньку у нас все-равно идет мобилизация. Там забирают. К этому надо быть готовыми. И когда сюда приедет миллион российских мобилизованных, и нам понадобиться мобилизация», ― говорит он.

Читайте также:
Санкции (не) работают. Как появились Shahed, Mohajer и ракеты, которые покупает Россия — 5 фактов о военной промышленности Ирана

Также во время разговора с Фейгиным Арестович сказал, что россияне нашли уязвимое место в ППО Украины. Они запускают дроны, в посте того, как ПВО отстрелялось, сразу запускают ракеты.

«Они очень быстро начали расходовать запас ракет ПВО. Потому что надо сбивать дроны. У нас высокая эффективность, но проблема в том, что они начали быстро заканчиваться. Потому что ракетами стрелять по дронах ― это дурная вещь, нам нужна зенитная артиллерия. Можно сказать, что они нашли ключик к нашим ПВО. Ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелять весь ракетный запас, борясь с дронами. Ну, и такими темпами даже по 100 в сутки ― это месяц очень активных налетов. Два-три месяца они могут нас кошмарить», ― объясняет он.

Читайте также:
Зарплату не получает. На Банковой НВ подтвердили, что Арестович является внештатным советником Офиса президента
Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Алексей Арестович Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X