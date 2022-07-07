«Не начинали, но уже заканчиваете». Арестович сделал прогноз по войне после угроз Путина 7 июля, 23:29 Алексей Арестович (Фото:Офис президента)

Попытки наступления российских войск на территорию Украины притупятся через месяц-полтора, считает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире Фейгин Live он прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что его страна якобы еще всерьез не начинала войну против Украины.

«Не начинали, но уже заканчиваете. Всем этим потугам осталось недолго. Месяц-полтора и все попытки наступления заглохнут понемногу», — сказал он.

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