«Уничтожили позицию ПВО». Арестович рассказал подробности удара ВСУ по мосту в Херсоне 19 июля, 23:17 Взрывы возле Антоновского моста в Херсоне, 19 июля 2022 года (Фото:СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram)

Украинские защитники во вторник, 19 июля, обстреляли Антоновский мост в оккупированном Херсоне. Также были уничтожены ПВО и укрепления оккупантов возле него.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«У моста уничтожили позицию ПВО, а также укрепления, где сидели „дяди“, которые тот мост охраняют. По самому мосту тоже приложились, потому что с чем черт не шутит», — сказал он.

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При этом Арестович отметил, что вряд ли можно ожидать, что мост рухнет уже завтра.

Ранее заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что Антоновский мост через Днепр в Херсоне поврежден, но пока может использоваться.

19 июля в районе Антоновского моста во временно захваченном Херсоне прогремели взрывы. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что защитники Украины нанесли удар по базе российских оккупантов, расположенной возле моста, и что россияне растеряны из-за успешных действий ВСУ.



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