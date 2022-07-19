«Уничтожили позицию ПВО». Арестович рассказал подробности удара ВСУ по мосту в Херсоне
Взрывы возле Антоновского моста в Херсоне, 19 июля 2022 года (Фото:СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram)
Украинские защитники во вторник, 19 июля, обстреляли Антоновский мост в оккупированном Херсоне. Также были уничтожены ПВО и укрепления оккупантов возле него.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
«У моста уничтожили позицию ПВО, а также укрепления, где сидели „дяди“, которые тот мост охраняют. По самому мосту тоже приложились, потому что с чем черт не шутит», — сказал он.
При этом Арестович отметил, что вряд ли можно ожидать, что мост рухнет уже завтра.
Ранее заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что Антоновский мост через Днепр в Херсоне поврежден, но пока может использоваться.
19 июля в районе Антоновского моста во временно захваченном Херсоне прогремели взрывы. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что защитники Украины нанесли удар по базе российских оккупантов, расположенной возле моста, и что россияне растеряны из-за успешных действий ВСУ.
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