«Влупили на трех направлениях». Арестович рассказал подробности контрнаступления в Херсонской области 2 июня, 23:09 Цей матеріал також доступний українською ВСУ атаковали оккупантов, когда они готовились к наступлению (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в районе реки Ингулец украинские защитники ликвидировали батальонно-тактическую мотострелковую группу.

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«Наши влупили на трех направлениях, три переправы организовали — все успешные, хотя не без потерь. Форсировали Ингулец, закрепились, создали плацдарм», — сказал Арестович в эфире Фейгин LIVE.

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Арестович уточнил, что ВСУ атаковали оккупантов, когда они готовились к наступлению.

«При попытке противника выбивать наши войска, которые, безусловно, тоже понесли потери, там разгромили сегодня батальонно-тактическую группу российских мотострелков. В ноль практически. Она уничтожена. Несколько десятков единиц техники и, думаю, не менее 200 убитыми», — сообщил он.

В Генштабе ВСУ ранее заявили, что на Криворожском направлении оккупанты перешли к обороне.

Также сообщалось, что украинские военнослужащие освободили более 20 населенных пунктов в Херсонской области.

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