Арестович заявил, что оккупанты угрожают взорвать ЗАЭС, продвигая переговоры

9 августа, 02:03
Запорожская АЭС (Фото:ЗАЕС/Facebook)

Запорожская АЭС (Фото:ЗАЕС/Facebook)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты угрожают взорвать Запорожскую АЭС, продвигая проведение переговоров.

«Они выклянчивают переговоры, это совершенно очевидно для нас. Потому что по зерну не получилось устроить переговоры, поэтому давайте сделаем через ядерный шантаж. Но тоже не получается. Мы не пойдем на переговоры с ними. Эта попытка провалится», — заявил Арестович.

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Он выразил мнение, что россияне не решаться взорвать ЗАЭС.

https://www.youtube.com/watch?v=U2WRLk7s0Ls&list=TLPQMDgwODIwMjJSbsWF3afwhw&index=2
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Ранее о том, что оккупационные войска могли заминировать Запорожскую АЭС, сообщало издание The Insider.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

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21 июля прессслужба Энергоатома сообщила, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве «ядерного щита» и назвал действия РФ «вершиной безответственности».

5 августа войска РФ совершили провокацию, дважды обстреляв оккупированную Запорожскую АЭС. В результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. Также оккупанты обстреляли магистраль, которая транспортировала водород на ЗАЭС, из-за чего возник пожар.

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что захвачена оккупантами Запорожская АЭС «вышла из-под контроля».

https://www.youtube.com/watch?v=UdHHs11OMDA
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Война в Украине ЗАЭС Алексей Арестович Война России против Украины

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