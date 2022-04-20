На херсонском направлении враг стремится выйти на админграницы области — Арестович 20 апреля, 14:44 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты стремятся выйти на админграницы Херсонской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на херсонском направлении враг стремится выйти на админграницы области.

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По его словам, оккупанты бьют по Николаеву, чтобы отвлечь ВСУ.

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«Противник пытается наступать в Херсонской области с заданием выйти на границы Херсонской области даже те, которые находятся на правом берегу в сторону Николаева. Николаевщину обстреливают для того, чтобы заставить наши войска сражаться с артиллерией противника, искать их, а не наступать. Но и там мы ведем отдельные, осторожные, взвешенные, но тактические действия, чтобы разгромить образование противника на правом берегу», — сказал он.

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