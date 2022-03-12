«Станут как зайчики». Российские оккупанты еще раз попытаются наступить, но и эти резервы полягут — Арестович 12 марта, 12:32 Цей матеріал також доступний українською Потери РФ растут: за сутки оккупанты потеряли еще более 300 танков (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты еще раз попытаются наступить, но и эти их резервы полягут.

«Поскольку они бестолковые и все сделают не так, как нужно, то и эти резервы полягут, но это может занять еще десять дней или неделю с начала, как их введут в бой. Я даю еще две или три с половиной недели их попыток из-за паузы активно наступать, после этого они станут как зайчики, потому что воевать нечем вообще», — сказал он.

По его словам, после следующей попытки российские оккупанты могут вести переговоры по прекращению войны.

«И после этой попытки, она будет гораздо легче, чем была, тогда придет время позиционной войны», — сказал он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.