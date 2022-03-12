«Станут как зайчики». Российские оккупанты еще раз попытаются наступить, но и эти резервы полягут — Арестович

12 марта, 12:32
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Потери РФ растут: за сутки оккупанты потеряли еще более 300 танков (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Потери РФ растут: за сутки оккупанты потеряли еще более 300 танков (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты еще раз попытаются наступить, но и эти их резервы полягут.

«Поскольку они бестолковые и все сделают не так, как нужно, то и эти резервы полягут, но это может занять еще десять дней или неделю с начала, как их введут в бой. Я даю еще две или три с половиной недели их попыток из-за паузы активно наступать, после этого они станут как зайчики, потому что воевать нечем вообще», — сказал он.

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По его словам, после следующей попытки российские оккупанты могут вести переговоры по прекращению войны.

«И после этой попытки, она будет гораздо легче, чем была, тогда придет время позиционной войны», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Оккупант Алексей Арестович Война России против Украины

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