«Предлагают кормить людоеда детьми». Арестович предложил Amnesty International «свернуть в трубочку» их скандальный отчет

5 августа, 05:26
Логотип Amnesty International (Фото:Amnesty International Ukraine/Facebook)

Логотип Amnesty International (Фото:Amnesty International Ukraine/Facebook)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович обрушился с критикой на организацию Amnesty International, которая опубликовала скандальный отчет по Украине.

Арестович подчеркнул, что поведением подобных организаций могут часто руководить российские спецслужбы, используя подобные отчеты для пропаганды.

«Эти оценки можете свернуть в трубочку. Это люди, которые предлагают кормить людоеда детьми, чтобы людоед не сильно обиделся. Идите на…, простыми словами я могу сказать», — заявил советник главы ОП.

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Ранее международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Украину в «нарушении законов войны» из-за якобы размещения военных баз в жилых районах, школах и больницах.

Украинский офис Amnesty International сообщил, что не имеет отношения к фиксированию таких фактов и что подготовкой отчета занималась отдельная команда Департамента реагирования на кризисы Amnesty International.

В Офисе президента заявили, что Amnesty International участвует в российской кампании по дезинформации. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Amnesty International создает «фальшивый баланс между преступником и жертвой», а министр обороны Алексей Резников назвал отчет «свидетельством потери адекватности и способом уничтожить авторитет» организации.

https://www.youtube.com/watch?v=Y19JSaPaHhY
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Amnesty International Война в Украине Алексей Арестович Война России против Украины

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