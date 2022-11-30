Самолеты были в воздухе 4,5 часа. Арестович объяснил масштабную воздушную тревогу в Украине

30 ноября, 03:41
Поделиться:
В воздух, в частности, поднимали самолеты-разведчики Ил-22 (Фото:ja_ne_rab/Twitter)

В воздух, в частности, поднимали самолеты-разведчики Ил-22 (Фото:ja_ne_rab/Twitter)

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена 29 ноября из-за вылета большого количества российских самолетов.

«Не забываем об угрозе воздушных налетов, а сегодня была попытка. Тревогу объявили, но быстро отменили. Самолеты реально были в воздухе не менее 4,5 часов. Мы ожидали удара, но удар не нанесли», — заявил Арестович.

Видео дня

Он отметил, что среди самолетов были, в частности, Ил-22, используемые для разведки.

«Могли быть тренировочными, могли просто выявлять позиции ПВО, смотреть как мы реагируем. Могли тренироваться и одновременно выявлять позиции ПВО. Вполне возможно, что они раскрывали нашу группировку ПВО, потому что их совершенно не устраивает результат, когда из 90 ракет 70 сбивают», — сообщил Арестович.

https://www.youtube.com/watch?v=KDjXQ2IFVuk
Читайте также:

Оккупанты наносят удары по Украине ракетами типа Калибр, Х-101 и Х-555 (Фото:Воздушное командование Восток) Россия может использовать больше ракет для нового массированного удара, ВСУ готовы — Воздушные силы

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия готовит новые ракетные удары. По его словам, текущая неделя может быть такой же сложной, как и прошлая. Украинские военные также предупредили об угрозе новой ракетной атаки оккупантов на критическую инфраструктуру страны.

По данным министра обороны Алексея Резникова, Россия за последние девять месяцев нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по территории Украины, а 97% целей РФ — гражданские объекты.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, России хватит ракет еще на три-четыре массированные ракетные атаки по территории Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=87TIxsJCcp4
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Алексей Арестович Война России против Украины Воздушная тревога

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X