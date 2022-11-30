Самолеты были в воздухе 4,5 часа. Арестович объяснил масштабную воздушную тревогу в Украине 30 ноября, 03:41 В воздух, в частности, поднимали самолеты-разведчики Ил-22 (Фото:ja_ne_rab/Twitter)

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена 29 ноября из-за вылета большого количества российских самолетов.

«Не забываем об угрозе воздушных налетов, а сегодня была попытка. Тревогу объявили, но быстро отменили. Самолеты реально были в воздухе не менее 4,5 часов. Мы ожидали удара, но удар не нанесли», — заявил Арестович.

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Он отметил, что среди самолетов были, в частности, Ил-22, используемые для разведки.

«Могли быть тренировочными, могли просто выявлять позиции ПВО, смотреть как мы реагируем. Могли тренироваться и одновременно выявлять позиции ПВО. Вполне возможно, что они раскрывали нашу группировку ПВО, потому что их совершенно не устраивает результат, когда из 90 ракет 70 сбивают», — сообщил Арестович.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия готовит новые ракетные удары. По его словам, текущая неделя может быть такой же сложной, как и прошлая. Украинские военные также предупредили об угрозе новой ракетной атаки оккупантов на критическую инфраструктуру страны.

По данным министра обороны Алексея Резникова, Россия за последние девять месяцев нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по территории Украины, а 97% целей РФ — гражданские объекты.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, России хватит ракет еще на три-четыре массированные ракетные атаки по территории Украины.