Жалуется на хейт. Арестович извинился и назвал ошибкой свои скандальные заявления о ракете, которая разрушила дом в Днепре 17 января, 10:34 Алексей Арестович (Фото:www.facebook.com/alexey.arestovich)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что его высказывания касательно российской ракеты, которая разрушила дом в Днепре, были ошибкой, но считает, что «уровень хейта» в его адрес «не сопоставим с последствиями ошибки в эфире».

«Я допустил серьёзную ошибку в прямом эфире. Неважно по какой причине её услышали зрители, но впредь буду строже относиться к информации, которую озвучиваю», — говорится в сообщении Арестовича в Telegram во вторник, 17 января.

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Советник главы ОП добавил, что он проносит искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила его «преждевременная ошибочная версия причины удара российской ракеты в жилой дом».

Однако Арестович считает, что уровень хейта в его адрес «не сопоставим с последствиями ошибки в эфире».

«Это не принесло ни репутационных, ни юридических последствий для Украины. Но те люди, которые специально крутят эту тему, имеют вполне конкретные цели. Москва раскручивает её для ослабления украинского информационного влияния (в том числе и на россиян)», — написал он.

По мнению Арестовича, «украинская оппозиция таким способом атакует власть, зарабатывая политические баллы во время войны, думая о будущих выборах».

«Работа на разделение украинцев в решающие моменты истории — самая удачная стратегия Кремля, которой он успешно пользовался последние 400 лет, а может и больше», — написал он.

Комментируя удар РФ по Днепру, жертвами которого стали более 40 человек, Арестович заявил, что российская ракета упала на дом якобы из-за перехвата украинской ПВО.

Его слова сразу же подхватили российские пропагандисты, выдавая их за «официальную позицию» Украины, которая «признала свою вину» в смерти гражданских.

В связи с этим Воздушным силам пришлось опровергать заявление Арестовича, объясняя, что по дому ударила гиперзвуковая крылатая ракета Х-22, для перехвата которой у ВСУ никаких средств просто нет.

