Озвучил худший вариант. Арестович прокомментировал слова Залужного о возможности повторного наступления на Киев

8 сентября, 03:36
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Противотанковые ежи в центре Киева (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Противотанковые ежи в центре Киева (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал статью главнокомандующего ВСУ Валерий Залужного, в которой он допустил повторное наступление на Киев.

Арестович, в частности, отметил, что Залужный озвучил худший вариант развития событий, и подчеркнул, что такое события является маловероятным.

«Военные как военные, они рисуют крайний, худший вариант, который может произойти. Вероятность этого мала, но она остается. И он, как главнокомандующий заявляет, что считает своим долгом подготовку к этому сценарию», — заявил Арестович.

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Он отметил, что статья Залужного появилась накануне очередной встрече в формате Рамштайн.

«Накануне встречи в Рамштайне понятно, кому этот сигнал. Там указано, что очень трудно сохранять паритет в войне с РФ, когда российская армия может бить с расстояния в 2 тыс. км, а мы — со 100 км. Поэтому нам нужно дальнобойное оружие, которое обеспечит баланс страха», — сообщил советник ОП.

https://www.youtube.com/watch?v=0UewxS8wVwk&list=TLPQMDcwOTIwMjKbITq7p4jUow&index=5
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Михаил Забродский рассказали, как страна-агрессор Россия может видеть свою дальнейшую цель в Украине.

В статье для Укринформа, опубликованной в среду, 7 сентября, генералы не исключили, что страна-террорист может вернуться к планам захватить Киев. По их мнению, нельзя также исключать повторного вторжения с территории Беларуси.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Киев Война в Украине Алексей Арестович Валерий Залужный Война России против Украины

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