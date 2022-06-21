Обстрелы — это надолго. Арестович призвал жителей Харькова выезжать из города 21 июня, 00:55 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских обстрелов в Харькове (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты в Белгородской области намерены усилить наступление на Харьков и обстрелы города.

Арестович назвал Харьков «классическим прифронтовым городом» и заявил, что оккупанты еще долго будут вести обстрелы областного центра.

«Противник сегодня пытался двигаться условно говоря на Старый Салтов, на Русскую Лозовую… И бьет по Харькову разными средствами… Гибнут люди, люди ранены. Поэтому еще раз настоятельно призываю харьковчан не пренебригать сигналами воздушной тревоги, уходить в укрытия, беречь детей, а по-хорошему, так и вывезти детей оттуда, стариков… Боюсь это надолго вся эта история с обстрелами Харькова», — заявил Арестович.

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Советник Андрея Ермака отметил, что российские войска также активизировались в районе города Изюм.

«Пытаются наступать в сторону Барвенково, Долины, Краснополья, Богородичного, Пришиба, Старого Каравана, Закотного, Северска, а также в сторону Райгородка, но там не могут форсировать Северский Донец», — заявил Арестович.

15 июня начальник штаба спецподразделения KRAKEN полка специального назначения Азов Константин Немичев заявил, что в Харьковской области враг постоянно увеличивает свои силы. В то же время нет ощутимых прорывов, украинские защитники держат позиции.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович 18 июня сказал, что российские войска проводят попытки контрнаступления в Харьковской области и увеличивают обстрелы Харькова.

Президент Владимир Зеленский в обращении 19 июня говорил, что оккупанты накапливают силы в направлении Харькова и Запорожья.

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