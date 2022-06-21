Ответ на обстрел «вышек Бойко». В ОП призвали жителей центра Киева в ближайшие дни не игнорировать сигналы тревоги 21 июня, 06:47 Цей матеріал також доступний українською Буровые платформы в Черном море (Фото:НВ/Twitter)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в ближайшие дни российские оккупанты могут пытаться обстреливать центр Киева.

Арестович отметил, что таким образом российские войска могут ответить на удар по так называемым «вышкам Бойко» в Черном море.

Советник Андрея Ермака сообщил, что особенно стоит в ближайшие дни быть жителям центра Киева и Печерского района. Арестович просит киевлян не игнорировать сигналы тревоги.

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Утром 20 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым платформам в Черном море, которые были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году.

В 2011—2012 гг. Черноморнафтогаз приобрел две буровые установки пятого поколения (Петр Годованец и Независимость, произведенные в Сингапуре компанией Keppel), заплатив за них сумму в два раза превышающую их реальную стоимость. Сделкой занималась тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко (поэтому их еще называют «вышками Бойко») и его менеджеры в Нафтогазе Украины Евгений Бакулин и Сергей Кацуба. При оккупации Крыма Россия захватила эти вышки.



В марте 2014 года российские оккупанты захватили буровые вышки, которые после этого использовали не только для добычи газа в Черном море, но и для разведки.

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