Освобожденных территорий больше, чем оккупированных. Арестович обнародовал карту военных действий в Украине 18 мая, 01:58 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что по состоянию на 17 мая в войне России против Украины, украинские защитники уволили в полтора раза больше территорий, чем занимают российские оккупационные войска.

Война России против Украины — главные события 17 мая

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в эфире Фейгина Live 17 мая.



Арестович заявил, что самое большое скопление войск РФ сосредоточено в оккупированных территориях на Востоке Украины, а также в местах, где они пытаются атаковать.



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"Там видны очень интересные подробности, если посмотреть аналитически на них. Если внимательно посмотреть, то север понятно, видно, что территории, которые освободили больше, чем занимают. То есть, мы освободили больше, чем россияне занимают, в полтора раза. Во вторых, эта карта чем хороша. Это западная карта, журналисты сделали. Там подробно видно, откуда российские войска сосредоточены. Можете представить, что будет, если украинская сторона перейдет там в наступление, пробивает розовое и переходит в серенькое. Серенькое, вообще нет войск, сил не хватает", - сказал он.

"Карта на самом деле очень щадящая для РФ. На самом деле ситуация намного хуже. Они тонкой линией расположены вокруг всей линии фронта из Херсона и вплоть до Харькова. Под Харьковом их много, там сильно закрашено розовым и в районе так называемых "ЛНР/ДНР". И вот красное, достаточно плотное расположение войск – это места, где они пытаются атаковать: Гуляй Поле под Запорожьем, правый берег Днепра с Херсоном вместе взятый, и, разумеется, Харьковская область, потому что там идет упрек через Купянск", - отметил советник председателя ОП.



Арестович рассказал о нескольких местах, которые удалось освободить защитникам Украины, несмотря на концентрацию вражеского войска.

"Чрезвычайно интересны вот эти городки на Криворожском направлении, желтые, там, где Днепр широк, это наши отбили, наступая от Кривого Рога. И интересно на Запорожском направлении. Там, если внимательно посмотреть, есть такие маленькие островки. Они сначала были заняты российскими войсками , а теперь отражены украинскими. А самое главное, если внимательно пересмотреть, есть районы, которые отбили Луганскую область. Это где наиболее концентрированный удар наносят российские войска и наступают. российское командование хотело провести правильную операцию, не должно быть", — сказал он.

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