«Командование успело вывести всех солдат». Арестович опроверг заявления роспропаганды о котле в районе Золотого и Горского 24 июня, 23:44 Цей матеріал також доступний українською Арестович добавил, что украинские военнослужащие научились беречь людей и «играть в правильную войну», поэтому отступили в том районе (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Украинские силы отступили от населенных пунктов Золотое и Горское в Луганской области, чтобы не попасть в окружение. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Наше командование успело вывести из намечавшегося тактического окружения в районе Горского и Золотого всех солдат. Вышли организованно, вышли без потерь практически. Занимают новые позиции в правильных и нужных местах», — сказал он в эфире Фейгин LIVE.

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Арестович добавил, что украинские военнослужащие научились беречь людей и «играть в правильную войну», поэтому отступили в том районе.

«Российское командование развернула психологическую операцию, заявило: мы окружили 2000 украинских солдат. Каких-то пленных показывает… Никого там нет, никаких пленных, никакого окружения не было. Вышли наши войска и, насколько мне известно, все под контролем», — отметил он.

Ранее о том, что ВСУ успешно вышли из окружения в районе населенных пунктов Золотое и Горское, говорил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. При этом российские пропагандистские СМИ утверждали, что оккупантам якобы удалось заблокировать украинские силы в этом районе.

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