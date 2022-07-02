Арестович опроверг информацию росСМИ и Кадырова о захвате Лисичанска, но назвал ситуацию угрожающей

2 июля, 23:26
Российские оккупанты равняют Лисичанск с землей в попытках захватить город (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Российские оккупанты равняют Лисичанск с землей в попытках захватить город (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович опроверг заявления российских пропагандистских СМИ и марионетки Кремля главы Чечни Рамзана Кадырова о захвате Лисичанска Луганской области.

«Российская сторона в лице известного тик-токера утверждала, что они взяли Северодонецк суток где-то 45 назад. На это понадобилось полтора месяца. Нет их в центре Лисичанска, они не взяли его под контроль», — заявил Арестович в эфире российского блоггера Марка Фейгина.

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По словам представителя Офиса президента, российские войска находятся на южных окраинах Лисичанска

«[Российские военные] пытаются вести бои, попадают под раздачу наших войск», — сказал Арестович.

По его словам, небольшим силам противника впервые удалось форсировать реку Северский Донец с севера и оказаться в городе Приволье, что в 15 километрах на северо-западе от Лисичанска.

«Таким образом ситуация стала действительно угрожающая, решится она в течении суток-двух, станет понятно, что там и к чему», — считает Арестович.

https://www.youtube.com/watch?v=z31hAWRsSWo&ab_channel=%D0%A4%D0%95%D0%99%D0%93%D0%98%D0%9DLIVE

В субботу, 2 июля, пропагандисты РФ распространяли информацию якобы об окружении города, а вечером даже заявили о взятии Лисичанска.

Марионетка Кремля Рамзан Кадыров отчитался о том, что подразделения РФ якобы находятся в центре Лисичанска.

Российские пропагандисты опубликовали несколько видео якобы с Лисичанска. На одном из них российские солдаты и несколько людей в гражданском вешают флаг исчезнувшего в 1991 году советского союза якобы в центральном парке Лисичанска.

Пропагандисты также публикуют фото с российскими военными и флагами РФ возле разрушенного россиянами здания Лисичанского горсовета.

Российские пропагандисты
Фото: Российские пропагандисты
Российские пропагандисты
Фото: Российские пропагандисты

Также фото российских военных вблизи разрушенного здания Лисичанского горсовета опубликовал канадский журналист Нил Хауэр.

«Российские войска сегодня в центре Лисичанска. Кажется, город либо пал, либо очень близок к этому», — подписал фотографию Хауэр.

https://twitter.com/NeilPHauer/status/1543311890230743040

В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что российские военные закрепляются возле Верхнекаменки, что в 17 километрах на юго-западе от Лисичанска.

Днем в субботу, 2 июля, спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук опроверг фейк оккупантов об окружении украинских военных в Лисичанске. По его словам, возле Лисичанска идут ожесточенные бои, город находится под контролем украинских войск.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай утром 2 июля сообщил, что оккупанты штурмуют Лисичанск, используя большое количество сил. По его словам, россияне применяют ползучую тактику, выжигая населенные пункты на подступах к городу.

Российские оккупанты сосредоточились на попытках окружить ВСУ в районе Лисичанска и захватить город после того, как украинские подразделения организованно покинули Северодонецк и отошли на более подготовленные позиции.

25 июня глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что военные РФ полностью оккупировали город.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Донбасс ЛНР Луганская область Восток Украины Российские СМИ Лисичанск Рамзан Кадыров Война на Донбассе Российская пропаганда ЛДНР Алексей Арестович Война России против Украины

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