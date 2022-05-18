«Взорвали только пути». Арестович опроверг информацию о подрыве бронепоезда в Мелитополе 18 мая, 23:40 Цей матеріал також доступний українською Российский бронепоезд (Фото:Телеканал Звезда / YouTube)

Советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщил, что партизаны во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области взорвали железнодорожные пути, а не российский бронепоезд.

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«Ездит (бронепоезд — ред) из Крыма под Херсон, из Крыма под Мелитополь. Но партизаны его поймали, правда сам бронепоезд не взорвали, взорвали пути перед ним. Российские военнослужащие отделались легким испугом», — сказал Арестович в эфире Youtube-канала Фейгин Live.

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Также, по данным советника, в захваченных оккупантами регионах Украины партизаны ликвидировали двух высокопоставленных российских военных.

В среду, 18 мая, появилась информация о подрыве в захваченном Мелитополе вражеского бронепоезда.

Ранее сообщалось, что украинские партизаны ликвидировали в Мелитополе сразу двух военнослужащих РФ высокого ранга.

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