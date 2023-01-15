«Мой товарищ, бывший ПВОшник рассказал». Арестович объяснил скандальное заявление о сбитой над Днепром ракете и пожаловался на усталость 15 января, 14:29 Арестович объяснил усталостью свое скандальное заявление о сбитой над Днепром ракете (Фото:Офис президента Украины)

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал свое скандальное заявление об уничтожении силами ПВО ракеты, разрушившей здание в Днепре.

Он объяснил, что получил информацию о сбитой ракете над Днепром от своего товарища, который стал свидетелем происшествия и до сих пор «не ошибался».

«Мой товарищ, бывший ПВОшник, шел по улице в момент попадания. Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и узнал первый как работу ПВО. До сих пор он не ошибался. И был уверен, что ракету сбили», — рассказал он в соцсетях.

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Арестович отметил, что был уставший во время эфира у российского блогера и правозащитника Марка Фейгина, где он озвучил скандальное заявление, и поэтому не смог четко донести до слушателей, что это только одна из версий происшествия.

«Меседж должен звучать так: есть версия, что сбила ракета ПВО. Есть такие признаки в ее пользу. Есть другая версия — прямое попадание в дом. Это живой эфир. Если бы я был хоть немного в форме, то вытащил бы линию», — объяснил советник ОП.

«У меня перед самим Фейгиным закончилось непростое информационное мероприятие. Я уже в эфире был в состоянии, когда засыпал на ходу и едва поворачивал языком. Я быстро сверил новости в оставшиеся десять минут, увидел разные версии и решил их обсудить в эфире, как то, что заброшено в инфополе», — рассказал он.

В эфире ютуб-канала Фейгин Live советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ракета, уничтожившая часть многоэтажки в Днепре, была сбита силами ПВО и взорвалась, упав на здание.

«Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала», — сказал Арестович во время прямого эфира.

После резонанса ночью Арестович также написал пост об этом в Facebook, где не стал отрицать свои слова. Он лишь дополнительно подчеркнул, что взрыв произошел в результате действий России и именно российская крылатая ракета Х-22 разрушила дом в Днепре, а также выразил уверенность, что никто не обвинит Украину во взрыве в Днепре.

Скандальное заявление сразу подхватили российские пропагандисты, обвиняя украинскую ПВО в гибели гражданских.

В украинских соцсетях заявление вызвало волну возмущения.

В итоге слова Арестовича опроверг командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. В своем заявлении он сообщил, что у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет (Х-22 — гиперзвуковая крылатая ракета), и подчеркнул, что «никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22, нет».