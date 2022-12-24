«Мы клали на них икс». Арестович заявил, что не верит в наступление со стороны Беларуси

24 декабря, 05:13
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Арестович считает, что диктаторы Путин и Лукашенко пытаются играть на нервах (Фото:Спутник/Press Service of the Kremlin via REUTERS)

Арестович считает, что диктаторы Путин и Лукашенко пытаются играть на нервах (Фото:Спутник/Press Service of the Kremlin via REUTERS)

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что не верит в то, что в ближайшее время российские и белорусские войска начнут наступление со стороны Беларуси.

Он назвал действия диктаторов Лукашенко и Путина "элементом психологического давления", целью которого является держать украинцев в напряжении.

"Мы понимаем, что это вброс. Белорусская группировка не готова. Они будут осуществлять элементы давления. Сегодня прошла информация, что "белорусская армия нанесла на машины букву К – Киев. Боже, какой ужас и так далее, и так далее". Это элемент психологического давления. И его попытаются соединить с воздушными ударами, скорее всего. И нагонять ужаса и страха, тьмы к Новому году, чтобы испортить нам Рождество и Новый год. Продолжают тактику психологического террора. Но мы клали на нее икс. Вот икс клали мы на это все", - заявил Арестович.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=tUkLfhlz34c&list=TLPQMjMxMjIwMjLdiTMBKg2k-g&index=3
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7 декабря Беларусь объявила о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».

Причиной таких действий белорусской армии является якобы рост напряженности вдоль украино-белорусской границы.

15 декабря стало известно, что белорусская 38-я десантно-штурмовая бригада, которую в рамках внезапной проверки боевой готовности, перебрасывали в сторону границы с Украиной, возвращается на свою базу в Брест.

22 декабря, белорусский диктатор Лукашенко провел совещание касательно внезапной проверки боевой готовности армии Беларуси и перемещения подразделений.

«Хочешь мира — готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже. Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, по поводу перемещения вооруженных сил Беларуси и совместного перемещения вооруженных сил Беларуси и России», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=yqlR8iw0jiI
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Владимир Путин Беларусь Александр Лукашенко Война в Украине Алексей Арестович Война России против Украины

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