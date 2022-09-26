«Уйдут вообще все или очень многие». Кого могут призвать в Украине в ответ на мобилизацию в РФ 26 сентября, 15:59 Алексей Арестович высказался о мобилизации в Украине (Фото:instagram.com/alexey.arestovich/)

Украина может начать мобилизацию студентов в ряды ВСУ, предположил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович во время прямого эфира с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По словам Алексея Арестовича, у Украины уже 1 млн " под ружьем" по всей стране, однако из-за невыгодного положения и контакта с РФ и Беларусью на протяжении 5/6 границы, этого может оказаться недостаточно.

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«Проблема в том, что мы должны быть равномерно сильными. У нас внутренняя линия фронта 1390 км плюс еще наружная почти 4 тыс. км, учитывая морские границы. Все это нужно защищать», — сказал Арестович.

По его словам, резерв мобилизации в Украине — 5,5 млн граждан, которых потенциально могут призвать. А в случае чего он рассчитывает на помощь союзников с техникой и материальным обеспечением.

Арестович предполагает, что, если будет стоять вопрос существования украинской нации, могут быть мобилизованы студенты.

«Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие, потому что это вопрос физического выживания нации. Нам могут пригодиться все. Если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела, хотите ли решить свои личные проблемы с учебой в Сорбонне или Оксфорде? Это уже все: вставай, народная война идет», — предупредил он.

Арестович о мобилизации студентов https://www.youtube.com/watch?v=sGcv3XheAwE&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%A4%D0%95%D0%99%D0%93%D0%98%D0%9DLIVE

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