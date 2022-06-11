Арестович назвал общие потери Украины в войне с Россией 11 июня, 15:21 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович (Фото:Офис президента)

По подсчетам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, с начала полномасштабной войны с РФ Украина потеряла около 10 тысяч военных.

Об этом он сказал в эфире Фейгин Live.

«У нас в начале конфликта погибало 100 в сутки в среднем. Но в российской армии 1 тыс. в сутки погибало в первые 20−30 дней. Сейчас 200−300 погибают, не меньше. Ну, смотри, за сегодня только, правда, сегодня (10 июня, — ред.) нетипичный день, слишком хорошо отработала артиллерия, поэтому человек 600 в сутки мы приговорили, не меньше», — сказал Арестович.

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По мнению советника главы ОП, в дальнейшем такая же тенденция и будет прослеживаться.

«Оно так и будет: один к пяти, один к трем, один к шести вот так колебаться», — отметил он.

На вопрос Марка Фейгина, можно ли исходя из этих подсчетов, сказать, что украинская армия потеряла до 10 тысяч бойцов, Арестович ответил утвердительно.

«Да, где-то так», — сказал он.

9 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что каждый день в боях Украина теряет до сотни своих бойцов убитыми и до 500 ранеными.

1 июня президент Владимир Зеленский сообщал, что на фронте ежедневно погибают 60−100 украинских военных, еще 500 получают ранения.



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