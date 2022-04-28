«Наши войска срывают замыслы противника». Арестович назвал направления, на которых войска РФ пытаются продвинуться

28 апреля, 20:09
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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович (Фото:Скриншот брифинга/Telegram)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович (Фото:Скриншот брифинга/Telegram)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал направления, на которых войска РФ пытаются продвинуться.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

«Наибольшие усилия враг сосредотачивает на Изюмском направлении, на Азовстали и на Херсонско-Криворожском, Херсонско-Николаевском направлениях», — сказал Арестович во время брифинга.

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Арестович подчеркнул, что во время наступления украинской армии россияне будут стоять в позиционной обороне, от Харькова до Херсона (Фото:Serhiy Nuzhnenko / RadioSvoboda.org (RFE/RL)) «Будем громить противника». Арестович сообщил, когда ВСУ смогут перейти в контрнаступление

Он добавил, что оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ, бить артиллерией и авиацией, но украинские войска проводят удачную оборонную операцию. Арестович также подчеркнул, что продвижение войск РФ замедлилось на Запорожском направлении.

«Замыслы противника об окружении наших войск в зоне ООС или продвижения на север Херсонской области в направлении Кривого Рога срывают наши войска, которые наносят мощные удары по его группировкам, складам с боеприпасами, его командным пунктам», — добавил он.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Война в Украине Офис президента Украины Алексей Арестович Война России против Украины

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