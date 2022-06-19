Быстрый захват Херсона. Арестович впервые озвучил фамилию виновного предателя в структурах СБУ 19 июня, 01:52 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты захватили Херсон в первые дни войны (Фото:uawarinfo/Twitter)

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что быстрый захват российскими оккупантами Херсонской области произошел из-за предательства сотрудника СБУ Игоря Садохина.

Арестович отметил, что такую информацию ему предоставил глава Херсонского областного совета Александр Самойленко. Завербованный спецслужбами РФ Садохин работал «или помощником главы СБУ области или его заместителем».

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«Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко заявил, что быстрый захват области стал возможен благодаря предательству завербованого спецслужбами РФ сотрудника СБУ Игоря Садохина», — заявил Арестович.

Он отметил, что Садохин предоставил российским оккупантам карты минных полей и расположения ВСУ, а также координировал удары российской авиации.

«Он был задержан еще в марте. Затем президент уволил главу СБУ области Сергея Криворучко и лишил его звания. В Украине случилось невозможное — впервые начали называть виновных», — заявил Арестович.

Ранее советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщал, что в течение последних двух недель украинские военные добились тактических успехов в рамках контрнаступательных действий на юге и еще больше продвинулись в сторону Херсона.

По его словам, бои идут между Таврическим и Томиной Балкой, это 20 километров до Херсона.

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